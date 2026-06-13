Главные новости к утру 13 июня

Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Еще три человека пострадали.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Матвеева руководителем своей канцелярии.

Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южное командование США нанесло смертельный удар по Нино Герреро, лидеру наркокартеля Tren de Aragua.

Блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Армении.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского из списка языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку рейсов. Ограничения в аэропортах длились от нескольких часов до нескольких суток.

Сборная Канады закончила игру с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам еще одного матча, группы D, сборная США победила команду Парагвая со счетом 4:1.