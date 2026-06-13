Неймар пропустит первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит первый матч чемпионата мира со сборной Марокко. Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти, его слова приводит Globo. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.

«Неймар очень упорно работает, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы ожидаем, что он поправится и присоединится к общей группе на следующей неделе»,— сказал Карло Анчелотти.

Нападающий еще не приступал к полноценным тренировкам на футбольном поле в бутсах, отмечает Globo. Во время сборов в США он занимался в беговых кроссовках и выполнял упражнения с мячом, совмещая это с физиотерапевтическими процедурами и занятиями в тренажерном зале.

Футболист получил травму 17 мая в матче 16-го тура чемпионата Бразилии против «Коритибы» (0:3). Он был заменен на 65-й минуте. По словам врачей, срок реабилитации составлял до трех недель.

Матч между сборными Бразилии и Марокко в группе С на чемпионате мира пройдет 14 июня в 1:00 мск.