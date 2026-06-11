Могли прийти, но не пришли

Говоря о стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, не удается пройти мимо одной не самой приятной темы — о травмах ведущих игроков. Повреждений в последнее время стало больше, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) уже не первый год бьет тревогу, указывая на перегруженность игроков. “Ъ” собрал целую команду, состоящую исключительно из тех, кто пропускает первенство по причине травмы. Заявка получилась сильной. Такой и некоторые претенденты на трофей похвастать не могут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран New York/New Jersey Stadium — один из стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу

Фото: Jeenah Moon / Reuters New York/New Jersey Stadium — один из стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген Клуб: «Жирона» (в аренде из «Барселоны»)

«Жирона» (в аренде из «Барселоны») Сборная: Германия

Германия Возраст: 34 года

34 года В прошедшем клубном сезоне провел всего три встречи. Сначала лечил спину, а потом повредил подколенное сухожилие. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters Еще совсем недавно без Марка-Андре тер Штегена невозможно было представить «Барселону». Первым номером каталонского клуба он был целое десятилетие. Но последние два сезона оказались для немца тяжелыми. В прошлом — лишь девять сыгранных матчей. В нынешнем — еще меньше, три. Два из них — уже не в составе «Барселоны». И каталонский клуб научился жить без него: «Барселона» нашла нового основного голкипера в лице Жоана Гарсии, а залечившего спину тер Штегена зимой отправила в аренду в «Жирону». Этой испанской команде немец не помог — сыграл всего два матча и получил травму подколенного сухожилия. А клуб занял 19-е место и вылетел.

Левый защитник: Уэсли Клуб: «Рома»

«Рома» Сборная: Бразилия

Бразилия Возраст: 22 года

22 года В прошедшем клубном сезоне провел 39 игр. Был вызван в состав бразильской команды, но перед стартом чемпионата мира получил мышечное повреждение: сломался в товарищеском матче против сборной Египта. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Среди травмированных нет именно профильных левых защитников, играющих в четверке. Но сгодится и такой вариант. Бразилец Уэсли, для которого родной все-таки является правая бровка, в прошедшем сезоне в «Роме» играл в основном левого латераля. На этой позиции он провел примерно две трети матчей. Из плюсов: хорошо подключается к атаке. Из минусов: грубоват, много нарушает правила. Уэсли — один из двух игроков итальянского чемпионата, которых удаляли с поля дважды в завершившемся первенстве (больше двух красных карточек не получил никто). Центральный защитник: Эдер Милитан Клуб: «Реал»

«Реал» Сборная: Бразилия

Бразилия Возраст: 28 лет

28 лет В прошедшем клубном сезоне провел 21 игру. Пропускает чемпионат мира из-за травмы подколенного сухожилия. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Бразилец Эдер Милитан воспринимается как очень важная единица в оборонительных построениях мадридского «Реала» уже давно. Быстро читает игру, здорово борется в воздухе, хорош на мяче. Свои качества он сохранил даже после двух разрывов крестообразных связок — травм тяжелейших. Зимой Милитан получил мышечное повреждение. «Реал», пытаясь спасти неудачный сезон, подталкивал защитника поскорее вернуться на поле. Кончилось рецидивом. Центральный защитник: Маттейс де Лигт Клуб: «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» Сборная: Нидерланды

Нидерланды Возраст: 26 лет

26 лет Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters В прошедшем клубном сезоне провел 14 игр. Не играл с декабря из-за травмы спины. Маттейс де Лигт набрал отличную форму осенью. В ноябре он был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии. А потом он исчез из состава из-за травмы, о которой долго никто не говорил ничего определенного. В итоге голландец пропустил полсезона, перенес операцию на спине и вернется только к старту следующего чемпионата. Для сборной Нидерландов это большая, но не фатальная потеря. В центре обороны у нее есть достаточная глубина. Правый защитник: Юрриен Тимбер Клуб: «Арсенал»

«Арсенал» Сборная: Нидерланды

Нидерланды Возраст: 24 года

24 года В прошедшем клубном сезоне провел 39 игр. Был вызван в состав голландской команды, но в последний момент был исключен — не долечил травму паха. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters Юрриен Тимбер был одним из лучших правых защитников не только в английском чемпионате, но и во всем мире. Он оказался хорошим помощником в атаке, установил хорошую связь с вингером Букайо Сакой: сам забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Концовку сезона Тимбер пропустил из-за повреждений, но вроде бы успел восстановиться: вышел на поле в финале Лиги чемпионов против ПСЖ и получил вызов в голландскую сборную на чемпионат мира. Однако в последний момент выяснилось, что травму он не долечил.

Опорный полузащитник: Джонни Кардозо Клуб: «Атлетико»

«Атлетико» Сборная: США

США Возраст: 24 года

24 года В прошедшем клубном сезоне провел 30 игр. Травмировал лодыжку в мае. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters Из-за повреждений сезон Джонни Кардозо получился рваным. И тем не менее на цепкого опорника, которого до перехода в мадридский «Атлетико» некоторые эксперты вообще награждали статусом самого недооцененного игрока на своей позиции в мире, сборная США, конечно, рассчитывала. Центральный полузащитник: Фермин Лопес Клуб: «Барселона»

«Барселона» Сборная: Испания

Испания Возраст: 23 года

23 года В прошедшем клубном сезоне провел 48 игр. Травмировал стопу в мае. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters С Фермином Лопесом еще обиднее. Его скосило не просто в мае, а в последнем майском матче за «Барселону» — матче, к тому же, ничего не решавшем. А сезон ведь был у испанца просто сказочный. В полузащите «Барселоны» — одной из сильнейших в мире — он стал фигурой практически незаменимой. За 48 матчей забил 13 мячей, но прежде всего показал себя как плеймейкер: отдал 17 результативных передач. Центральный полузащитник: Кристоф Баумгартнер Клуб: «Лейпциг»

«Лейпциг» Сборная: Австрия

Австрия Возраст: 26 лет

26 лет В прошедшем клубном сезоне провел 37 игр. Попал в состав австрийской команды, но потянул бедро на разминке перед июньским товарищеским матчем с тунисцами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Еще один очень полезный с точки зрения атакующего вклада хавбек — Кристоф Баумгартнер. В 37 матчах сезона за «Лейпциг» он настрелял 17 голов и отдал 9 результативных передач. Для сборной Австрии его травма — чувствительный удар.

Левый вингер: Родригу Клуб: «Реал»

«Реал» Сборная: Бразилия

Бразилия Возраст: 25 лет

25 лет В прошедшем клубном сезоне провел 27 игр. Порвал крестообразные связки колена в середине сезона. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rodrigo Antunes / Reuters Фото: Rodrigo Antunes / Reuters С позицией левого вингера примерно те же проблемы, что с позицией левого защитника. Нет такого человека среди пропускающих чемпионат мира из-за травмы, для которого эта позиция являлась бы родной. Но в случае с Родригу это пугать не должно. В атаке он может играть где угодно. И ведь слева он нередко выходит за мадридский «Реал». До серьезнейшей травмы Родригу успел забить всего три гола и отдать шесть голевых передач. Начало сезона смазал, но перед тем, как слечь, разыгрался. Центральный нападающий: Юго Экитике Клуб: «Ливерпуль»

«Ливерпуль» Сборная: Франция

Франция Возраст: 23 года

23 года В прошедшем клубном сезоне провел 45 игр. Получил разрыв ахиллова сухожилия в апреле. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Powell / Reuters Фото: Peter Powell / Reuters Юго Экитике тоже травмировался ближе к концу сезона и степень серьезности травмы, казалось, осознал моментально. А дебютный год в «Ливерпуле» у форварда был неплохой (особенно если сделать скидку на то, что команду потряхивало): 17 голов, 11 из них — в чемпионате страны. Правый вингер: Леннарт Карль Клуб: «Бавария»

«Бавария» Сборная: Германия

Германия Возраст: 18 лет

18 лет В прошедшем клубном сезоне провел 40 игр. Получил травму бедра на тренировке за полторы недели до старта чемпионата мира. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst, File, AP Фото: Michael Probst, File, AP Еще одно мышечное повреждение после долгого клубного сезона. 18-летний вундеркинд Леннарт Карль проводил первый год в главной команде мюнхенской «Баварии», сразу закрепился в составе, а в марте получил вызов в сборную Германии. Маленький — ростом всего 168 см — и шустрый Карль, что при его параметрах неудивительно, прекрасный дриблер. Он мог бы добавить свежести атаке сборной Германии. За сезон у него 9+8 по «гол + пас», а среди «жертв» оказался, скажем, лондонский «Арсенал».

Запасные Вратари. Других звездных голкиперов в списках травмированных накануне чемпионата мира нет. Вторым номером стал мексиканец Луис Малагон из «Америки». В прошлом году он отыграл все шесть матчей победного для своей сборной Золотого кубка CONCACAF. В качестве третьей опции пришлось бы взять Бруну Варелу — вратаря сборной Кабо-Верде и саудовского «Аль-Хазма». Защитники. Запасного левого защитника найти не удалось, зато на противоположном краю — раздолье. Юрриена Тимбера, скажем, будет подменять одноклубник — англичанин Бен Уайт, который вообще универсал — в защите закрывает и другие позиции. Резервистами станут швед Эмиль Хольм из «Ювентуса» и мексиканец Родриго Уэскас из «Копенгагена». За центр обороны при необходимости ответят аргентинец Хуан Фойт из «Вильярреала» (четыре года назад он стал чемпионом мира, пусть и сыграл всего четыре минуты за весь турнир), ганец Мохаммед Салису из «Монако». Полузащитники. Их много. Чуть пониже первой опцией на замену был бы капитан ПСВ голландец Йерди Схаутен. В креативной группе — его соотечественник Хави Симонс из «Тоттенхема». Плюс японец Каору Митома, раскрывшийся в «Брайтоне», и его соотечественник Такуми Минамино из «Монако». Плюс шотландец Билли Гилмор из «Наполи». Нападающие. Здесь много еще более звучных имен. Из фланговых это 19-летний бразильский талант Эстеван из «Челси»; лидер сборной Ганы Мохаммед Кудус, ставший одним из, кажется, бесконечного множества травмированных игроков «Тоттенхема». Из универсалов — немец Серж Гнабри, который был вынужден досрочно завершить свой восьмой сезон за «Баварию». Только полноценного центрфорварда в списке не нашлось. Но ему уже и места нет. Заявки настоящих сборных ведь состоят из 26 игроков.

Роман Левищев