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Могли прийти, но не пришли

“Ъ” составил сборную игроков, пропускающих чемпионат мира по футболу из-за травм

Говоря о стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике, не удается пройти мимо одной не самой приятной темы — о травмах ведущих игроков. Повреждений в последнее время стало больше, и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) уже не первый год бьет тревогу, указывая на перегруженность игроков. “Ъ” собрал целую команду, состоящую исключительно из тех, кто пропускает первенство по причине травмы. Заявка получилась сильной. Такой и некоторые претенденты на трофей похвастать не могут.

New York/New Jersey Stadium — один из стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу

New York/New Jersey Stadium — один из стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу

Фото: Jeenah Moon / Reuters

New York/New Jersey Stadium — один из стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген

  • Клуб: «Жирона» (в аренде из «Барселоны»)
  • Сборная: Германия
  • Возраст: 34 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел всего три встречи. Сначала лечил спину, а потом повредил подколенное сухожилие.

Фото: Albert Gea / Reuters

Фото: Albert Gea / Reuters

Еще совсем недавно без Марка-Андре тер Штегена невозможно было представить «Барселону». Первым номером каталонского клуба он был целое десятилетие. Но последние два сезона оказались для немца тяжелыми. В прошлом — лишь девять сыгранных матчей. В нынешнем — еще меньше, три. Два из них — уже не в составе «Барселоны».

И каталонский клуб научился жить без него: «Барселона» нашла нового основного голкипера в лице Жоана Гарсии, а залечившего спину тер Штегена зимой отправила в аренду в «Жирону». Этой испанской команде немец не помог — сыграл всего два матча и получил травму подколенного сухожилия. А клуб занял 19-е место и вылетел.

Левый защитник: Уэсли

  • Клуб: «Рома»
  • Сборная: Бразилия
  • Возраст: 22 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел 39 игр. Был вызван в состав бразильской команды, но перед стартом чемпионата мира получил мышечное повреждение: сломался в товарищеском матче против сборной Египта.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Среди травмированных нет именно профильных левых защитников, играющих в четверке. Но сгодится и такой вариант. Бразилец Уэсли, для которого родной все-таки является правая бровка, в прошедшем сезоне в «Роме» играл в основном левого латераля. На этой позиции он провел примерно две трети матчей.

Из плюсов: хорошо подключается к атаке. Из минусов: грубоват, много нарушает правила. Уэсли — один из двух игроков итальянского чемпионата, которых удаляли с поля дважды в завершившемся первенстве (больше двух красных карточек не получил никто).

Центральный защитник: Эдер Милитан

  • Клуб: «Реал»
  • Сборная: Бразилия
  • Возраст: 28 лет
  • В прошедшем клубном сезоне провел 21 игру. Пропускает чемпионат мира из-за травмы подколенного сухожилия.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бразилец Эдер Милитан воспринимается как очень важная единица в оборонительных построениях мадридского «Реала» уже давно. Быстро читает игру, здорово борется в воздухе, хорош на мяче. Свои качества он сохранил даже после двух разрывов крестообразных связок — травм тяжелейших.

Зимой Милитан получил мышечное повреждение. «Реал», пытаясь спасти неудачный сезон, подталкивал защитника поскорее вернуться на поле. Кончилось рецидивом.

Центральный защитник: Маттейс де Лигт

  • Клуб: «Манчестер Юнайтед»
  • Сборная: Нидерланды
  • Возраст: 26 лет

    • Фото: Matthew Childs / Reuters

    Фото: Matthew Childs / Reuters

  • В прошедшем клубном сезоне провел 14 игр. Не играл с декабря из-за травмы спины.

Маттейс де Лигт набрал отличную форму осенью. В ноябре он был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Англии. А потом он исчез из состава из-за травмы, о которой долго никто не говорил ничего определенного.

В итоге голландец пропустил полсезона, перенес операцию на спине и вернется только к старту следующего чемпионата. Для сборной Нидерландов это большая, но не фатальная потеря. В центре обороны у нее есть достаточная глубина.

Правый защитник: Юрриен Тимбер

  • Клуб: «Арсенал»
  • Сборная: Нидерланды
  • Возраст: 24 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел 39 игр. Был вызван в состав голландской команды, но в последний момент был исключен — не долечил травму паха.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Юрриен Тимбер был одним из лучших правых защитников не только в английском чемпионате, но и во всем мире. Он оказался хорошим помощником в атаке, установил хорошую связь с вингером Букайо Сакой: сам забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Концовку сезона Тимбер пропустил из-за повреждений, но вроде бы успел восстановиться: вышел на поле в финале Лиги чемпионов против ПСЖ и получил вызов в голландскую сборную на чемпионат мира. Однако в последний момент выяснилось, что травму он не долечил.

Опорный полузащитник: Джонни Кардозо

  • Клуб: «Атлетико»
  • Сборная: США
  • Возраст: 24 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел 30 игр. Травмировал лодыжку в мае.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Из-за повреждений сезон Джонни Кардозо получился рваным. И тем не менее на цепкого опорника, которого до перехода в мадридский «Атлетико» некоторые эксперты вообще награждали статусом самого недооцененного игрока на своей позиции в мире, сборная США, конечно, рассчитывала.

Центральный полузащитник: Фермин Лопес

  • Клуб: «Барселона»
  • Сборная: Испания
  • Возраст: 23 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел 48 игр. Травмировал стопу в мае.

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото: Isabel Infantes / Reuters

С Фермином Лопесом еще обиднее. Его скосило не просто в мае, а в последнем майском матче за «Барселону» — матче, к тому же, ничего не решавшем.

А сезон ведь был у испанца просто сказочный. В полузащите «Барселоны» — одной из сильнейших в мире — он стал фигурой практически незаменимой. За 48 матчей забил 13 мячей, но прежде всего показал себя как плеймейкер: отдал 17 результативных передач.

Центральный полузащитник: Кристоф Баумгартнер

  • Клуб: «Лейпциг»
  • Сборная: Австрия
  • Возраст: 26 лет
  • В прошедшем клубном сезоне провел 37 игр. Попал в состав австрийской команды, но потянул бедро на разминке перед июньским товарищеским матчем с тунисцами.

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

Еще один очень полезный с точки зрения атакующего вклада хавбек — Кристоф Баумгартнер. В 37 матчах сезона за «Лейпциг» он настрелял 17 голов и отдал 9 результативных передач. Для сборной Австрии его травма — чувствительный удар.

Левый вингер: Родригу

  • Клуб: «Реал»
  • Сборная: Бразилия
  • Возраст: 25 лет
  • В прошедшем клубном сезоне провел 27 игр. Порвал крестообразные связки колена в середине сезона.

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

С позицией левого вингера примерно те же проблемы, что с позицией левого защитника. Нет такого человека среди пропускающих чемпионат мира из-за травмы, для которого эта позиция являлась бы родной. Но в случае с Родригу это пугать не должно. В атаке он может играть где угодно. И ведь слева он нередко выходит за мадридский «Реал».

До серьезнейшей травмы Родригу успел забить всего три гола и отдать шесть голевых передач. Начало сезона смазал, но перед тем, как слечь, разыгрался.

Центральный нападающий: Юго Экитике

  • Клуб: «Ливерпуль»
  • Сборная: Франция
  • Возраст: 23 года
  • В прошедшем клубном сезоне провел 45 игр. Получил разрыв ахиллова сухожилия в апреле.

Фото: Peter Powell / Reuters

Фото: Peter Powell / Reuters

Юго Экитике тоже травмировался ближе к концу сезона и степень серьезности травмы, казалось, осознал моментально. А дебютный год в «Ливерпуле» у форварда был неплохой (особенно если сделать скидку на то, что команду потряхивало): 17 голов, 11 из них — в чемпионате страны.

Правый вингер: Леннарт Карль

  • Клуб: «Бавария»
  • Сборная: Германия
  • Возраст: 18 лет
  • В прошедшем клубном сезоне провел 40 игр. Получил травму бедра на тренировке за полторы недели до старта чемпионата мира.

Фото: Michael Probst, File, AP

Фото: Michael Probst, File, AP

Еще одно мышечное повреждение после долгого клубного сезона. 18-летний вундеркинд Леннарт Карль проводил первый год в главной команде мюнхенской «Баварии», сразу закрепился в составе, а в марте получил вызов в сборную Германии.

Маленький — ростом всего 168 см — и шустрый Карль, что при его параметрах неудивительно, прекрасный дриблер. Он мог бы добавить свежести атаке сборной Германии. За сезон у него 9+8 по «гол + пас», а среди «жертв» оказался, скажем, лондонский «Арсенал».

Запасные

Вратари. Других звездных голкиперов в списках травмированных накануне чемпионата мира нет. Вторым номером стал мексиканец Луис Малагон из «Америки». В прошлом году он отыграл все шесть матчей победного для своей сборной Золотого кубка CONCACAF. В качестве третьей опции пришлось бы взять Бруну Варелу — вратаря сборной Кабо-Верде и саудовского «Аль-Хазма».

Защитники. Запасного левого защитника найти не удалось, зато на противоположном краю — раздолье. Юрриена Тимбера, скажем, будет подменять одноклубник — англичанин Бен Уайт, который вообще универсал — в защите закрывает и другие позиции. Резервистами станут швед Эмиль Хольм из «Ювентуса» и мексиканец Родриго Уэскас из «Копенгагена». За центр обороны при необходимости ответят аргентинец Хуан Фойт из «Вильярреала» (четыре года назад он стал чемпионом мира, пусть и сыграл всего четыре минуты за весь турнир), ганец Мохаммед Салису из «Монако».

Полузащитники. Их много. Чуть пониже первой опцией на замену был бы капитан ПСВ голландец Йерди Схаутен. В креативной группе — его соотечественник Хави Симонс из «Тоттенхема». Плюс японец Каору Митома, раскрывшийся в «Брайтоне», и его соотечественник Такуми Минамино из «Монако». Плюс шотландец Билли Гилмор из «Наполи».

Нападающие. Здесь много еще более звучных имен. Из фланговых это 19-летний бразильский талант Эстеван из «Челси»; лидер сборной Ганы Мохаммед Кудус, ставший одним из, кажется, бесконечного множества травмированных игроков «Тоттенхема». Из универсалов — немец Серж Гнабри, который был вынужден досрочно завершить свой восьмой сезон за «Баварию». Только полноценного центрфорварда в списке не нашлось. Но ему уже и места нет. Заявки настоящих сборных ведь состоят из 26 игроков.

Роман Левищев

Фотогалерея

Ведущие игроки сильнейших сборных

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Со времен победы на чемпионате мира 2022 года &lt;b>Лионель Месси (Аргентина)&lt;/b> переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза

Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Для &lt;b>Килиана Мбаппе&lt;/b>, едва не спасшего &lt;b>французов&lt;/b> в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет

Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет

Фото: Isabel Infantes / Reuters

За два года, что прошли с победы &lt;b>испанцев&lt;/b> на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд &lt;b>Ламин Ямаль&lt;/b>, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

Фото: AP / Mike Stewart

Капитана &lt;b>английской сборной Гарри Кейна&lt;/b> часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

В 41 год &lt;b>Криштиану Роналду (Португалия)&lt;/b> продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Про &lt;b>Винисиуса (Бразилия)&lt;/b> можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

40-летний &lt;b>Мануэль Нойер&lt;/b> уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в &lt;b>сборной Германии&lt;/b>. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, &lt;b>Вирджил ван Дейк (Нидерланды)&lt;/b> остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Фото: AP / Patrick Post

В третий раз за четыре сезона &lt;b>Эрлинг Холанн&lt;/b> стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог &lt;b>сборной Норвегии&lt;/b> впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

Фото: Brad Penner / Reuters

Один из лучших плеймейкеров XXI века &lt;b>Кевин де Брёйне&lt;/b> после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию &lt;b>сборной Бельгии&lt;/b>, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Пусть &lt;b>Хамес Родригес&lt;/b> и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для &lt;b>колумбийца&lt;/b> стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Нынешняя версия &lt;b>сборной Марокко&lt;/b> — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник &lt;b>Ашраф Хакими&lt;/b>, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм

Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Впервые за долгое время &lt;b>уругвайская сборная&lt;/b> приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника &lt;b>Федерико Вальверде&lt;/b>

Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде

Фото: Toby Melville / Reuters

Настоящей звезды в составе &lt;b>швейцарской сборной&lt;/b>, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана &lt;b>Гранита Джаки&lt;/b>. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду

Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду

Фото: AP / Gregory Bull / AP

Перспективы играющей от обороны &lt;b>сборной Эквадора&lt;/b> во-многом будут зависеть от формы &lt;b>Мойсеса Кайседо&lt;/b>. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Для 40-летнего &lt;b>Луки Модрича&lt;/b> — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со &lt;b>сборной Хорватии&lt;/b> он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел

Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел

Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters

Карьера &lt;b>Кристиана Пулишича (США)&lt;/b> пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира

Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Крайний защитник «Баварии» &lt;b>Альфонсо Дэвис (Канада)&lt;/b>, казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Б&lt;B>&lt;I>о&lt;/I>&lt;/B>льшую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В ровной &lt;b>мексиканской&lt;/b> заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. &lt;b>Гильермо Очоа&lt;/b>, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

Фото: AP / Moises Castillo

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Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза

Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters

Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет

Фото: Isabel Infantes / Reuters

За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз

Фото: AP / Mike Stewart

Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов

Фото: AP / Patrick Post

В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство

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Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника

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Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира

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Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм

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Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде

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Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду

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Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее

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Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел

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Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира

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Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января

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В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире

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