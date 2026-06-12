Приз по совокупности

Престижнейшая из личных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Hart Trophy — досталась в этом году россиянину. Самым ценным игроком (MVP) сезона был назван форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров. Он вошел в тройку финалистов на получение приза в третий раз подряд. Победил россиянин впервые за этот промежуток и во второй раз за карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

О том, что Никита Кучеров был признан самым ценным игроком завершившегося два месяца назад регулярного чемпионата, в пятницу сообщила пресс-служба НХЛ. Свой релиз она снабдила видео о том, как Hart Trophy был доставлен выдающемуся российскому форварду. Его вез во Флориду хранитель Кубка Стэнли Фил Притчард, а обставлено его путешествие было как операция спецагента — с соответствующим музыкальным сопровождением. Притчард сменил несколько видов транспорта: самолет, ретротрамвай, гидроцикл и кабриолет. На последнем приз подъехал к тренировочной базе. Герой ролика, оставив солнцезащитные очки в машине, занес его внутрь и позвал героя сезона НХЛ.

Никита Кучеров произнес слова благодарности. Главный тренер «Тампа-Бей» Джон Купер, присутствовавший при вручении награды, похвалил россиянина, которому вот-вот исполнится 33 года, за его неутомимость: «Он всегда остается требовательным к себе».

Именно в этом и видится основная причина, почему Hart Trophy наконец достался Кучерову. Не могли ведь члены Профессиональной ассоциации хоккейных авторов выбросить из памяти то, что к своей второй награде MVP (первую он завоевал семь лет назад) россиянин подступался уже давно.

По итогам прошлого сезона, в котором Кучеров набрал 121 очко и стал лучшим в лиге по этому показателю, ценнейшим хоккеистом был признан вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Два года назад россиянин уступил Нейтану Маккиннону, хотя провел просто потрясающий чемпионат. 144 очка — по меркам нынешней эпохи результат феноменальный. Он, разумеется, тоже позволил Кучерову возглавить список бомбардиров. Так что этот Hart Trophy выглядит прежде всего признанием стабильности российского форварда.

На этот раз его главным соперником был Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», а особое внимание североамериканских ресурсов привлекла исключительная напряженность этого соперничества. Победитель набрал 1436 очков. Занявший второе место — всего на десять меньше, 1426.

Результаты ближе у двух главных претендентов на Hart Trophy бывали всего трижды. В 1990 году Марк Мессье обошел Рэя Бурка на два балла. В 2000-м Крис Пронгер опередил Яромира Ягра на один. А еще через два года Жозе Теодор и Джером Игинла набрали поровну очков. Победителя определяли по дополнительному показателю. Верх взял вратарь Теодор, поскольку именно на первое место в голосовании его поставили больше журналистов.

Почему разрыв получился мизерным в этом году, в целом понятно.

При оценке перспектив нападающих на получение Hart Trophy прежде всего отталкиваются от результативности претендентов. Так вот Макдэвид финишировал в бомбардирской гонке первым со 138 очками. Кучеров, набравший на восемь баллов меньше, расположился на второй строчке. Но есть важная оговорка. Россиянин провел на шесть матчей меньше, и по показателю относительному — среднему количеству очков за матч — продуктивнее всех был именно он (1,71 против 1,68 у канадского оппонента).

По голам впереди тоже был Макдэвид, забросивший 48 шайб. На счету Кучерова их было 44. При пересчете на игру, впрочем, разница минимальная: 0,59 против 0,58 в пользу капитана «Эдмонтона».

Результативнее всех в равных составах не стал ни один из пары. В этом аспекте оторвался Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (97 очков). Он в голосовании на Hart Trophy занял третье место и, в общем-то, тоже не сильно отстал от победителя. Отданные ему голоса трансформировались в 1297 баллов.

Примерное равенство было у двух вырвавшихся вперед претендентов, если отталкиваться и от вклада каждого из них в результаты клуба. А это важно, ведь, согласно официальной формулировке, Hart Trophy вручается игроку, «принесшему наибольшую пользу своей команде».

В пользу Никиты Кучерова здесь работает вот какой аргумент. Между ним и вторым бомбардиром «Тампа-Бей» Джейком Генцелем — пропасть в 42 очка. А образовалась она даже несмотря на то, что американец провел на пять матчей больше. Между Коннором Макдэвидом и вторым бомбардиром «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем формально тоже пропасть — 41 очко. Однако образовалась она прежде всего потому, что немец сыграл на 17 матчей меньше.

Найти тем не менее легко и аргумент в пользу Макдэвида. Например, если присмотреться к тем отрезкам, когда лидеры молчали. У Кучерова в прошедшем регулярном чемпионате было 16 игр без набранных очков. Из них «Тампа» выиграла шесть, а всухую уступила лишь однажды. У Макдэвида встреч без баллов за результативность было 14. И «Эдмонтон» проиграл все до единой, а забить не смог в четырех. Чем не показатель значимости для команды?

Результаты play-off при определении обладателя Hart Trophy не учитываются. Но и они, как ни странно, не помогли бы разобраться.

И «Тампа», и «Эдмонтон» срезались уже в стартовом раунде. И Кучеров, и Макдэвид в Кубке Стэнли уже не были теми монстрами из «гладкого» первенства.

Так или иначе, Hart Trophy достался Кучерову. Для представителей «Тампы» это третья личная награда за лето. Сначала Jack Adams Award — приз лучшему тренеру — получил Джон Купер (в гораздо большей степени по совокупности: удивительно, что именно за этот, хороший, но все-таки не самый впечатляющий сезон). Чуть позже лауреатом Vezina Trophy, который вручают лучшему вратарю регулярного чемпионата, стал Андрей Василевский.

Роман Левищев