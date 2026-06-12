Девять АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина

На девяти автозаправочных станциях сети «Атан» в Севастополе доступна свободная продажа топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Как рассказал глава Севастополя, приобрести топливо можно с 10:00 на АЗС по адресам: Камышовое шоссе, 12б, ул. Генерала Мельника, 148, ул. Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 7в, Столетовский пр., 5, пр. Победы / ул. Семипалатинская, 1/2б, а также в населенных пунктах Верхнесадовое, Гончарное и Балаклава.

В зависимости от конкретной станции в свободной продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и АИ-100, а также ДТ Ultra. В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам, отметил губернатор.

В Севастополе в начале июня остановили свободную продажу топлива. Купить бензин можно по приобретаемым заранее талонам, введен лимит в 20 л на человека. Причиной дефицита власти назвали перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.