Дума Екатеринбурга выдвинула музыкантов «Чайф» на звание заслуженных артистов РФ

Екатеринбургская городская дума одобрила проект решения о представлении четырех музыкантов свердловской рок-группы «Чайф» к присвоению почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шахрин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Шахрин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Автор инициативы, депутат Дмитрий Сергин («Единая Россия») рассказал «Ъ-Урал», что он предложил признать музыкантов «Чайф» заслуженными артистами из-за празднования 40-летия Свердловского рок-клуба в 2026 году и роли коллектива в жизни города. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами, нравится именно их екатеринбургский патриотизм. "Чайфы" народные, прям наши, за душу берут»,— пояснил господин Сергин.

С этим депутат предупредил, что на присвоение почетного звания артистам может уйти до года. По его словам, после решения думы подписи на наградном листе музыкантов «Чайф» должны поставить мэр Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Денис Паслер, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. «Потом документ уходят в Министерство культуры РФ и к президенту, и его указом присваивается звание»,— добавил он.

Официальной датой создания свердловской рок-группы «Чайф» (название образовано от слов «чай» и «кайф») считается 29 сентября 1985 года, когда музыканты впервые выступили перед публикой после записи двух магнитофонных альбомов. В 1986 году артисты вступили в Свердловский рок-клуб, с 1987 года они активно гастролировали по стране. За все врем существования музыканты выпустили более 30 альбомов. Одними из самых популярных песен коллектива стали «Ой-йо (Никто не услышит)», «Аргентина-Ямайка — 5:0», «В ее глазах», «17 лет», «С войны», «Не спеши», «Поплачь о нем».

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Объединение было создано 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

Василий Алексеев