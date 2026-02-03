«Феномен был в том, что появилось целое сообщество»

В Екатеринбурге 4 февраля большим концертом откроется Год уральского рока, приуроченный к 40-летию свердловского рок-клуба. В нем примут участие музыканты таких знаковых групп, как «Урфин Джюс», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации». В течение года в честь юбилея свердловского рок-клуба запланированы квартирники, постановки двух мюзиклов, выпуск трибьют-альбома, а также открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову.



Настя Полева на репетиции "Большого рок-квартирника"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года, став ярким явлением на музыкальной сцене страны. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации».

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Для его проведения создана рабочая группа, которую возглавил лично мэр Алексей Орлов.

Концерт-открытие Года уральского рока — «Большой рок-квартирник» — запланировано на 4 февраля — в день памяти поэта Ильи Кормильцева, автора текстов для групп «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус».

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин во время брифинга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



В первом отделении на сцену ККТ «Космос» выйдут Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («ТОП»), Настя Полева и Егор Белкин («Настя»). Они исполнят известные хиты в сопровождении оркестра B-A-C-H.

Во втором отделении с юбилейной программой в честь 45-летия команды выступит группа «Урфин Джюс» во главе с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным. Господин Пантыкин на брифинге накануне концерта признался, что впервые ему не придется в составе группы играть на бас-гитаре — за это будет отвечать Альберт Потапкин. «Изначально я пианист и для меня сидеть за клавишами — более органично»,— сказал он. Кроме того, состав «Урфин Джюса» будет усилен Вадимом Самойловым из «Агаты Кристи».

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов во время брифинга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



Впрочем, попасть на концерт-открытие будет непросто — все билеты были раскуплены еще в ноябре прошлого года. Часть вырученных средств будет направлена на благотворительные цели: закупку музыкальных инструментов для школ, в которых учились звезды свердловского рок-клуба.

В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить тематические лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли. Юбилею свердловского рок-клуба был посвящен ледовый городок в центре Екатеринбурга. В марте планируется выпуск трибьют-альбома «Синоптики».

Уже началась серия камерных квартирников в Музее андеграунда в Екатеринбурге. Ее открыл Владимир Шахрин, а 5 февраля должны выступить Настя Полева и Егор Белкин.

В марте в Доме кино планируется провести вечер воспоминаний участников свердловского рок-клуба с просмотром архивных видеосъемок. Большие рок-концерты запланированы в рамках фестиваля Ural Music Night в июне и в День города в августе. В ноябре свердловские рокеры намерены посетить с гастролями Москву и Санкт-Петербург.

В мае рядом с Дворцом молодежи будет установлен памятник режиссеру Алексею Балабанову, который использовал песни уральских групп в качестве саундтрека в своих фильмах. В честь группы «Агата Кристи» на фасаде радиофака Уральского федерального университета (УрФУ) планируется установить памятную табличку.

Подготовились к Году уральского рока и театры. В прошлом году Театр музыки, драмы и комедии в Новоуральске поставил мюзикл «Скованные одной цепью», написанный по дневникам Александра Пантыкина. В центре сюжета музыкант Алекс, который создал свой ансамбль и мечтает стать рок-звездой. Для мюзикла были переделаны многие песни групп свердловского рок-клуба. Учитывая, что попасть в Новоуральск может не каждый (это закрытый город «Росатома»), спектакль планируют показать на театральных площадках в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле, а также ведутся переговоры с театрами Екатеринбурга.

Свердловский театр музыкальной комедии занимается постановкой мюзикла «Время не ждет» по песням группы «Чайф». Премьера запланирована на апрель.

«Главная задача Года уральского рока — вспомнить и события, и людей, которые остались вне медиаполя. Если бы в рок-клубе было только две-три группы, никакого феномена не было бы. Феномен был в том, что появилось целое сообщество, в которое входили и музыканты, и писатели, и художники, и кинорежиссеры, и дизайнеры»,— подчеркнул Владимир Шахрин.

"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин во время брифинга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ



Александр Пантыкин считает, что одной из важный частей юбилея свердловского рок-клуба должно стать создание рок-факультета в Уральской консерватории. По его словам, уже идут соответствующие переговоры.

При этом члены свердловского рок-клуба считают, что возрождать его смысла нет. «Это был продукт своего времени, тогда в нем была необходимость — например, для легализации публичных выступлений»,— пояснил Владимир Шахрин. С ним согласился Вадим Самойлов, добавив, что в Екатеринбурге нужно создать креативный молодежный кластер с уклоном на авторскую музыку.

