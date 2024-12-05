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В Екатеринбурге 2026 год объявили годом уральского рока

На заседании коллегии муниципалитета в четверг, 5 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав рабочей группы по подготовке и проведению года уральского рока в 2026 году, когда с момента образования свердловского рок-клуба наступит 40 лет.

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин вошел в рабочую группу по подготовке и проведению в Екатеринбурге года уральского рока в 2026 году

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин вошел в рабочую группу по подготовке и проведению в Екатеринбурге года уральского рока в 2026 году

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин вошел в рабочую группу по подготовке и проведению в Екатеринбурге года уральского рока в 2026 году

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Уточняется, что в рабочую группу вошли участники Свердловского рок-клуба и общественные деятели. Среди членов группы — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк и другие культурные деятели. Возглавит рабочую группу Алексей Орлов.

Анастасия Таначева

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