В Екатеринбурге 2026 год объявили годом уральского рока

На заседании коллегии муниципалитета в четверг, 5 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил состав рабочей группы по подготовке и проведению года уральского рока в 2026 году, когда с момента образования свердловского рок-клуба наступит 40 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин вошел в рабочую группу по подготовке и проведению в Екатеринбурге года уральского рока в 2026 году

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин вошел в рабочую группу по подготовке и проведению в Екатеринбурге года уральского рока в 2026 году

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Уточняется, что в рабочую группу вошли участники Свердловского рок-клуба и общественные деятели. Среди членов группы — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк и другие культурные деятели. Возглавит рабочую группу Алексей Орлов.

Анастасия Таначева