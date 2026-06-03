Власти предложили присвоить музыкантам «Чайф» звание заслуженных артистов России

Музыкантов свердловской рок-группы «Чайф» выдвинут на присвоение почетного звания «Заслуженный артист РФ». Соответствующее решение поддержали члены комиссии гордумы Екатеринбурга по МСУ. «Депутаты подчеркнули символичность инициативы в Год уральского рока и поддержали ходатайство о присвоении почетного звания»,— сообщили в пресс-службе гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Шахрин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Шахрин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К награждению планируют представить основателей «Чайф» Владимира Шахрина и Владимира Бегунова, барабанщика Валерия Северина и бас-гитариста Вячеслава Двинина.

Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присваивается указом президента страны. На него могут претендовать высокопрофессиональные артисты, балетмейстеры, дирижеры, композиторы, режиссеры, хормейстеры и музыкальные исполнители за значительные заслуги в развитии культуры и искусства.

Официальной датой создания свердловской рок-группы «Чайф» считается 29 сентября 1985 года, когда музыканты впервые выступили перед публикой после записи двух магнитофонных альбомов. В 1986 году артисты вступили в Свердловский рок-клуб, с 1987 года они активно гастролировали по стране. За все врем существования музыканты выпустили более 30 альбомов. Одними из самых популярных песен коллектива стали «Ой-йо (Никто не услышит)», «Аргентина-Ямайка — 5:0», «В ее глазах», «17 лет», «С войны», «Не спеши», «Поплачь о нем».

Окончательное решение о выдвижении музыкантов «Чайф» на присвоение почетного звания «Заслуженный артист РФ» депутаты гордумы Екатеринбурга примут на заседании во вторник, 9 июня.

Василий Алексеев