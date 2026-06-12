Южная Корея обыграла Чехию со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Южной Кореи победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. По итогам встречи положение в группе А: Мексика (3 очка в 1 матче), Южная Корея (3; 1), Чехия (0; 1), ЮАР (0; 1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В составе сборной Южной Кореи голы забили: полузащитник Хван Ин Бом и нападающий О Хен Гю. У чешской команды единственный мяч забил защитник Ладислав Крейчи.

Накануне состоялся стартовый поединок между другими участниками группы А: сборная Мексики выиграла у футболистов из ЮАР со счетом 2:0.

Матч проходил на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Следующий матч пройдет между Канадой и Боснией и Герцеговиной 12 июня в 22:00 (мск). Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Как “Ъ” оценил все группы чемпионата, читайте в материале «Квартетный вопрос».