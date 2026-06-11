Чемпионат мира по футболу стартовал
Начался первый матч чемпионата мира по футболу. В нем одна из сборных-хозяек — мексиканская — на стадионе Azteca в Мехико принимает команду ЮАР.
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Турнир продлится до 19 июля. Большая часть его матчей пройдет в США. Также встречи состоятся в Канаде и Мексике.
Сборная Мексики играет в группе А. Помимо южноафриканской команды ее соперниками по квартету являются южнокорейская и чешская.
Разбор раскладов во всех группах читайте в материале “Ъ” «Квартетный вопрос».
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В ожидании первого паса
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