Чемпионат мира по футболу стартовал

Начался первый матч чемпионата мира по футболу. В нем одна из сборных-хозяек — мексиканская — на стадионе Azteca в Мехико принимает команду ЮАР.

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Турнир продлится до 19 июля. Большая часть его матчей пройдет в США. Также встречи состоятся в Канаде и Мексике.

Сборная Мексики играет в группе А. Помимо южноафриканской команды ее соперниками по квартету являются южнокорейская и чешская.

Разбор раскладов во всех группах читайте в материале “Ъ” «Квартетный вопрос».

Арнольд Кабанов