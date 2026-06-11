Трамп отменил запланированные удары по Ирану и заявил о продвижении переговоров

США не будут вновь наносить удары по территории Ирана, которые несколько часов назад анонсировал американский президент. Об этом сам Дональд Трамп написал в Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters, Nathan Howard / File Photo / File Photo / Reuters

По словам господина Трампа, он решил отменить запланированную волну ударов по Исламской республике из-за прогресса по части мирного соглашения. Он отметил, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Исламской республики. «Обсуждения и заключительные пункты были как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях одобрены всеми вовлеченными сторонами (странами-посредниками.— “Ъ”)»,— написал он.

Морская блокада Ирана будет действовать до тех пор, пока стороны окончательно не договорятся. Дата и время подписания соглашения будут объявлены позже, написал президент США.

В ночь на 11 июня США возобновили атаки на Иран и нанесли удары по средствам разведки, системам связи и ПВО. В ответ Иран атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке. По данным иранских СМИ, среди них были американские авиабазы.

Источник CNN утверждает, что, несмотря на обмен ударами, переговоры продолжились. Дональд Трамп, однако, заявил, что его интерес к соглашению с Тегераном не так велик, как три-четыре недели назад. В эфире Fox News он допускал усиление атак по Ирану.