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Суд изберет меру пресечения фигуранту дела о взрыве в Калининском районе

СК переквалифицировал дело о взрыве в Калининском районе на статью об оказании небезопасных услуг. Обвинение предъявлено одному из учредителей организации. По версии следствия, нарушения при производстве и хранении химической продукции привели к детонации, обрушению и пожару, унесшим жизни четырех человек.

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Трагедия произошла вечером 8 июня. Проведены обыски, назначены экспертизы. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта. Ранее дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Кирилл Конторщиков

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