Выросло число жертв при пожаре у Финляндского вокзала

Мощный пожар в Калининском районе города унес жизни четырех человек. Тела двух погибших обнаружили в горевшем ангаре, еще двоих — под завалами обрушившегося кирпичного завода, сообщает «Фонтанка» 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительно, в ангаре, где хранились химические реагенты, произошел взрыв

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Предварительно, в ангаре, где хранились химические реагенты, произошел взрыв

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Два человека пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что накануне в больницу увезли двух мужчин.

Предварительная причина пожара — взрыв в ангаре, где хранились химические реагенты. По данным источника издания, воспламенились пары ацетона. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», после происшествия следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Карина Дроздецкая