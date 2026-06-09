Выросло число жертв при пожаре у Финляндского вокзала
Мощный пожар в Калининском районе города унес жизни четырех человек. Тела двух погибших обнаружили в горевшем ангаре, еще двоих — под завалами обрушившегося кирпичного завода, сообщает «Фонтанка» 9 июня.
Предварительно, в ангаре, где хранились химические реагенты, произошел взрыв
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Два человека пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что накануне в больницу увезли двух мужчин.
Предварительная причина пожара — взрыв в ангаре, где хранились химические реагенты. По данным источника издания, воспламенились пары ацетона. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», после происшествия следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.