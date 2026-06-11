Мэрия Екатеринбурга опровергла данные о разрыве контракта с ТК после ДТП у храма

Администрация Екатеринбурга опровергла появившуюся в соцсетях информацию о расторжении контракта на пассажирские перевозки с ООО «Авто-ном». Об этом «Ъ-Урал» сообщили в мэрии. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о возможном разрыве контракта с перевозчиком после ДТП с автобусом в центре города. Также утверждалось, что город может остаться без автобусов по ряду маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Решения о разрыве контракта на перевозку с ООО "Авто-ном" нет. Муниципалитет обеспечивает пассажирские перевозки в полном объеме»,— сообщили в мэрии.

Вечером в среду, 10 июня, пассажирский автобус вылетел на тротуар у храма в центре Екатеринбурга и въехал в стоявших у пешеходного перехода людей. Четверо, включая одного ребенка, погибли на месте, пятерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.

В четверг, 11 мая, в храме «Большой Златоуст» прошла панихида по погибшим в результате ДТП. У стен храма сформировался стихийный мемориал, люди несли цветы и игрушки.

Полина Бабинцева