Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии на юге летом на 7%

Потребление электроэнергии в южных регионах России летом может вырасти на 7% по сравнению с летним периодом прошлого года. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

«В рамках подготовки к новому отопительному сезону реализуем комплекс мер по безаварийному прохождению весенне-летнего периода, который характеризуется ростом потребления и высокой нагрузкой на энергосистему, прежде всего на юге страны»,— сказал господин Цивилев. По его словам, ведомство прогнозирует рост потребления мощности около 7%.

Летом 2025 года в регионах на юге страны несколько раз фиксировали обновление исторического максимума электропотребления. На фоне повышенной температуры воздуха рост потребления мощности происходил в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В целом по стране за 2025 год энергопотребление снизилось на 1,1%. Аналитики ожидают, что в 2026 году показатель вырастет в пределах 1,3%.