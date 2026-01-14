Нерастраченная энергия

После четырех лет стабильного роста потребление электроэнергии в России по итогам 2025 года снизилось, пусть и на символическую величину — 1,1%. Падение спроса аналитики связывают с рекордно теплой погодой в среднем по году и замедлением темпов роста экономики. При этом, несмотря на общее снижение энергопотребления, стоимость электроэнергии на оптовом рынке продолжила расти, на что во многом повлияли индексация цен на газ и удорожание угля. В 2026 году эксперты ожидают увеличение потребления в пределах 1,3%.

На падение энергопотребления в 2025 году повлияли теплая зима и умеренный экономический рост

Фото: PhotoXpress На падение энергопотребления в 2025 году повлияли теплая зима и умеренный экономический рост

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России (не учитываются изолированные системы) в 2025 году снизилось на 1,1%, до 1,161 трлн кВт•ч. Без учета дополнительного дня високосного года показатель упал на 0,8%, а без влияния температурного фактора — на 0,3%, следует из данных «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы).

Выработка электроэнергии в 2025 году сократилась на 1,2%, до 1,166 трлн кВт•ч, а без учета «лишнего» дня високосного года — на 0,9%.

Основную долю производства — 57,5% — обеспечили ТЭС, на АЭС пришлось 18,7%, на гидроэнергетику — 16,7%. Общая мощность электростанций в России за год увеличилась на 1,1 ГВт, до 271 ГВт.

Изначально СО прогнозировал рост потребления на 3%. В утвержденной «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России» (СиПР) на 2026–2031 годы спрос на электроэнергию в 2025 году прогнозировался в объеме 1,147 трлн кВт•ч. Максимум потребления мощности в России в 2025 году был зафиксирован 24 декабря и составил 166,15 ГВт, что на 1,2% ниже максимума предыдущего года.

До этого падение потребления электроэнергии наблюдалось в 2020 году из-за снижения производства и транспорта нефти, теплой погоды и пандемии COVID-19. С 2021 года энергопотребление ежегодно росло на 1,4–5,5%, в 2024 году увеличилось на 3,1%, до 1,192 трлн кВт•ч. Тогда регионами с наибольшим приростом спроса были Юг, Сибирь и Дальний Восток, где прогнозируется и дефицит мощностей.

В отдельных энергосистемах в 2025 году потребление продолжило расти.

Как сообщили “Ъ” в СО, к ним относится Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока, где наблюдался самый большой рост потребления электроэнергии — на 4,4% (без учета дополнительного дня високосного года). Кроме того, новые максимумы потребления мощности установлены в ОЭС Юга и ОЭС Востока, а также в 16 территориальных энергосистемах, среди которых Забайкалье, Татарстан, Бурятия, Ставрополье, Краснодарский край и другие регионы.

В период до декабря 2025 года наибольший рост планового электропотребления год к году — на 10,6% и 10% соответственно — был зафиксирован в Крыму и Забайкалье, говорит Денис Красновский из АКРА. Также в число регионов с наибольшим приростом спроса вошли Калмыкия (на 7,1%), Бурятия (на 6,2%), Татарстан (на 5,4%), Калужская область (на 5,4%) и Чечня (на 5,1%). По мнению аналитика, это связано в том числе с инфраструктурным строительством, промышленным производством, включая запуск новых проектов, туризмом, переходом на электроотопление.

Согласно СиПР, в 2026 году потребление электроэнергии ожидается на уровне 1,192 трлн кВт•ч (не учитываются новые регионы). По расчету “Ъ”, в таком случае показатель может увеличиться на 2,7%. В базовом сценарии регуляторы оценивают среднегодовые темпы прироста потребления электроэнергии относительно 2024 года в 2,08%, а максимума потребления мощности — в 2,09%. От прогнозируемого роста энергопотребления зависит и то, какой объем ввода новой генерации, а также инвестиций на нее потребуется. Пока же Минэнерго планирует актуализировать программы развития энергетики с учетом роста энергопотребления, о чем ранее сообщил глава министерства Сергей Цивилев. Отдельное место в этой дискуссии занимает вопрос обеспечения электроэнергией центров обработки данных.

Хотя в России наблюдается общее снижение энергопотребления, стоимость электроэнергии на оптовом рынке в 2025 году продолжила расти, на что во многом повлияли индексация цен на газ и удорожание угля.

По данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков), за 2025 год индекс равновесных цен рынка на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией) в первой ценовой зоне вырос на 17,5%, во второй ценовой зоне — на 24,7%.

Снижение энергопотребления, по мнению Николая Саламова из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, прежде всего обусловлено температурным фактором: по данным Гидрометцентра, 2025 год стал вторым самым теплым годом в истории регулярных метеорологических наблюдений, уступив показателям только 2020 года. Кроме того, рост российской экономики замедлился, по итогам 2025 года ожидается, что рост ВВП будет на уровне 0,6%, в то время как годом ранее показатель увеличился на 4,3%, добавляет господин Саламов. «В 2026 году ожидаем рост потребления электроэнергии на уровне 1,3%»,— говорит аналитик.

Денис Красновский из АКРА согласен, что на падение потребления по итогам 2025 года повлияли более теплая зима и умеренный экономический рост. Среди других возможных факторов аналитик выделяет повышение эффективности энергоемких производств, модернизацию электростанций и электросетевого хозяйства, направленную на снижение технологических потерь, а также более экономное расходование электроэнергии со стороны населения в рамках введения социальных норм потребления. По оценке господина Красновского, изменение потребления электроэнергии в 2026 году будет находиться в диапазоне от 0% до 1% по сравнению с 2025 годом.

