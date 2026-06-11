Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ им. Горького
Новым генеральным директором МХАТ им. Горького стала Лариса Вильясте, следует из информации на сайте учреждения. На этом посту она сменила Елену Булукову, проработавшую там с октября 2025 года.
Лариса Вильясте
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
О назначении госпожи Вильясте сообщали источники «Известий» несколько часов назад. По словам одного из собеседников, она ведет дела театра уже на протяжении нескольких месяцев.
Лариса Вильясте руководила Московским Губернским театром — сейчас информации о ней на сайте театра уже нет. Его возглавляет Сергей Безруков, который в марте 2026 года был назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.