Елена Булукова покинула должность гендиректора МХАТ им. Горького

Елена Булукова покинула должность гендиректора Московского художественного академического театра имени М. Горького. Об этом сообщают источники ТАСС и «Известий». Госпожа Булукова заняла эту должность в октябре 2025 года, сменив Владимира Кехмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Булукова (2023)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Елена Булукова (2023)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На сайте театра страница Елены Булуковой удалена. Как рассказал «Известиям» один из сотрудников МХАТа, новым гендиректором театра стала Лариса Вильясте — директор Московского Губернского театра. По словам собеседника газеты, она уже заключила договор 9 июня, госпожа Булукова в это время была в отпуске. Официально в театре об этом не объявляли, сбора труппы тоже не было. По словам другого источника «Известий», госпожа Вильясте уже несколько месяцев ведет дела театра.

Официально эта информация пока не подтверждалась. Лариса Вильясте продолжает руководить Московским Губернским театром, который возглавляет Сергей Безруков. Последний в марте был назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького.