Не попавший на ЧМ лучший арбитр Африки будет судить Суперкубок УЕФА

Сомалиец Омар Артан, признанный лучшим арбитром Африки за 2025 год, будет судить матч за Суперкубок УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и английской «Астон Виллой». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее арбитру отказали во въезде в США для работы на чемпионате мира по футболу.

Матч пройдет 12 августа в австрийском Зальцбурге. Решение назначить Артана судить матч за Суперкубок УЕФА было принято в рамках меморандума о взаимопонимании между УЕФА и Африканской конфедерацией футбола (CAF).

Омар Артан был аккредитован и включен в список 52 арбитров чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.

8 июня рефери отказали во въезде в США без объяснения причин, хотя он планировал въехать в страну по дипломатическому паспорту. Причины отказа названы не были. В Белом доме заявили, что не могут разглашать «компрометирующую информацию» в отношении Артана, добытую ICE. Ранее не было случаев, чтобы рефери первенства мира не пустили в страну его проведения.