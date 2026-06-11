Трамп: последняя волна ударов по Ирану обошлась США в $250 млн

В ночь на 11 июня американская армия нанесла масштабный удар по объектам в Иране. Стоимость использованных боеприпасов составила $250 млн, сообщил в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Mark Schiefelbein, AP

«Прошлой ночью мы сбросили на них бомбы общей стоимостью $250 млн. Это безумие»,— сказал господин Трамп. Вскоре после начала ударов он говорил об использовании 49 ракет Tomahawk. Других данных об использованных боеприпасах нет.

Согласно заявлению Центрального командования американской армии (CENTCOM), целью ударов стали иранские средства разведки, системы связи и ПВО. Штаб военного командования Ирана в ответ атаковал 18 объектов США на Ближнем Востоке и объявил о полной блокаде Ормузского пролива.

Спустя несколько часов после завершения атаки Дональд Трамп заявил, что удары могут возобновиться ближе к ночи. Кроме того, США в скором времени могут захватить остров Харк и другие важные объекты нефтяной инфраструктуры Ирана.