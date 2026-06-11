Кипр вернул визы в консульства

Визовые центры Кипра прекратят работу 13 июня. С 15 июня подать документы на визу в республику можно будет только в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Всех, кто уже ожидает получения документов, паспорта попросили забрать в пятницу, 11 июня. Сеть визовых центров BLS International Кипр открыл в декабре прошлого года. Однако в дипмиссии сообщили, что контракт истек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Тем, кто собирался на остров, не стоит переживать из-за смены визового оператора, однако, нужно заложить больше времени на подачу документов, считает руководитель визового агентства «МС Виза» Марина Широкова:

«Визовый центр под эгидой BLS International появился совсем недавно — в начале этого туристического сезона. До этого консульство Кипра принимало документы напрямую, в порядке живой очереди. Попасть туда было непросто, но при желании это было более реально, чем записаться в визовый центр BLS. Запись там оказалась довольно сложной: на сайте требуется видео- и фотоверификация, с которой справляется не каждый. Видимо, в связи с этим начали поступать жалобы на визовый центр.

Официальная позиция консульства Кипра заключается в том, что они просто меняют провайдера услуг, и, вероятно, в дальнейшем это будут визовые центры VFS Global.

Что касается сроков получения кипрской визы: официально заявлено до 15 рабочих дней, однако на практике в последнее время визы часто выдавались буквально за два-три дня до вылета — независимо от того, поданы ли документы за месяц или за два до поездки. Это создавало для заявителей заметную нервозность. Также на Кипр можно въехать по шенгенской мультивизе, если она уже была использована (то есть по ней был въезд и выезд из Шенгенской зоны). По однократной и двукратной шенгенской визе въезд на Кипр не разрешается».

Для получения национальной визы Кипра с октября 2025 года россияне обязаны сдавать биометрические данные. Усложнение порядка получения разрешения на въезд свело поток российских туристов в страну практически к нулю, отмечает директор турфирмы «Пантеон» Анатолий Гаркушин:

«Единичные запросы — это как раз следствие визовых проблем: аккредитации для турагентов и туроператоров отсутствуют, самостоятельная подача тоже довольно сложная. В итоге реальный поток заявок формируется в основном у тех, у кого есть европейский паспорт. Ситуация со стороны Кипра выглядит неожиданной: у многих там есть недвижимость и другие активы. При этом сложности с логистикой заметно влияют на спрос. Как проще всего туда добраться? Как правило, через третьи страны — через Стамбул, иногда через Ереван и другие транзитные хабы. Прямых рейсов, естественно, нет».

Недельный тур на Кипр стоит около 150 тыс. руб. на человека. Стоимость перелета с одной стыковкой начинается от 30 тыс. руб. Сейчас на Кипре постоянно проживает более 150 тыс. граждан России. А в прошлом году россияне возглавили список иностранных инвесторов на местном рынке недвижимости. Однако с покупкой все чаще возникают сложности, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин:

«Интерес значительной части россиян к Кипру снизился, а в некоторых случаях и вовсе сошел на нет. Это связано с тем, что процесс приобретения недвижимости стал сложнее, а получение постоянного вида на жительство при покупке нового жилья от 300 000 евро существенно усложнилось. Программа при этом сохранена и по-прежнему работает, в том числе для граждан России. Однако для подавляющего большинства заявителей процесс стал настолько многоэтапным и непредсказуемым, что многие просто от него отказываются. При этом сам кипрский рынок в целом чувствует себя неплохо, несмотря на то что страна находится в довольно напряженном регионе.

Цель получения ПМЖ по-прежнему привлекает многих — отчасти потому, что альтернатив для инвестиционных программ становится все меньше. С одной стороны — сложности с покупкой недвижимости и жесткие проверки источников средств. С другой — ограниченное число сопоставимых программ в других странах.

Если сравнивать с другими европейскими направлениями, спрос на Кипр со стороны россиян все еще остается выше, чем почти по всему югу Европы, за исключением, возможно, Испании».

Евродепутаты от Германии предложили вести полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России в страны ЕС. По данным блока ХДС/ХСС, в 2025 году отпуск в Европе провели почти 500 тыс. россиян.

Юлия Савина