Армянские овощи попали под карантинный нож

Россия с 12 июня ограничивает ввоз подкарантинной продукции из Армении. В Россельхознадзоре пояснили, что речь идет о товарах происхождением и отправлением из республики, а также о транзите через российскую территорию в страны ЕАЭС. Сроки запрета не названы — он будет действовать «до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Подкарантинная продукция в первую очередь включает широкий перечень сельхозпродукции. В Россельхознадзоре подчеркнули, что прежние ограничения к изменению ситуации с поставками не привели — контроля со стороны Армении больше не стало. Запреты на импорт из этой страны начались с конца мая. 30 мая вступили в силу ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Причиной назывались нарушения фитосанитарных норм. Восполнить поставки будет довольно несложно, полагает начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Доля Армении в общем объеме российского импорта фруктов и овощей составляет около 1,5%. Это практически капля в море, которая точно не создаст дефицит или не сможет сильно повлиять на ассортимент. Все-таки большинство продукции, которую поставляла Армения в Россию, — не эксклюзив. Поставки из Армении могут быть легко замещены фруктами и овощами из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Турции, Египта, Китая. Рыбой — из Карелии, Алтайского и Краснодарского краев, а также из стран Юго-Восточной Азии.

Официальная позиция Россельхознадзора — это санитарные меры в ответ на нарушение норм и структурные проблемы в надзорных органах Армении.

Но многие признаки говорят о том, что ситуация выходит за рамки рядовой проверки. Во-первых, на это указывают внезапность и масштаб: запреты были введены в рекордно короткие сроки на широчайший спектр товаров — от цветов и клубники до рыбы, коньяка, минеральной воды, фруктов и овощей. Такой тотальный характер обычно из-за структурных проблем не применяется».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что ограничение на ввоз подкарантинной продукции может затронуть участников аграрной торговли, логистический рынок и импортеров пищевой продукции. Эффект от запретов, скорее всего, окажется краткосрочным, а на ценах это отразится незначительно и лишь в первое время, считает директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин:

«Запрет на поставки продукции из Армении будет заметен прежде всего по отдельным сезонным категориям. Наиболее чувствительные позиции — это свежие овощи, зелень, клубника, косточковые, фрукты, виноград, яблоки. В этих категориях Армения в последние годы наращивала поставки. Скорее всего, основными пострадавшими сторонами будут дистрибьюторы, у которых имелись связи с армянскими партнерами.

Потребитель может ощутить на себе краткосрочный эффект, видя стоимость ранних фруктов и овощей.

Цена может увеличиться, но несущественно, а затем начнет снижаться. Климат, в том числе южных регионов России, позволяет компенсировать поставки армянских фруктов и овощей продуктами, выращенными в южных регионах».

С последствиями столкнется прежде всего Ереван, говорят собеседники “Ъ FM” — фермерам придется оперативно искать альтернативные рынки сбыта для скоропортящейся продукции, а внутренние закупочные цены в Армении могут упасть.

Станислав Крючков