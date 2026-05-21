Армянские розы завернули на границе

Бизнес ожидает роста цен на розы и гвоздики. Всему виной стал запрет на поставки цветов из Армении, о котором российские власти объявили накануне, говорят опрошенные “Ъ FM” предприниматели. Ограничения на импорт начнут действовать уже завтра и продлятся до тех пор, пока Россельхознадзор не признает продукцию безопасной.

В ведомстве отметили, что в 2025 году при проверке поставок насчитали 132 нарушения: из Армении в Россию завозили растения, которые по правилам подлежат карантину. Это 77% от общего числа выявленных случаев. Вероятно, ситуация приведет к временному росту цен в отдельных сегментах, допустил менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников:

«По нашим оценкам, доля Армении составляет около 7% российского импорта цветов в денежном выражении и примерно 5% всего рынка в натуральном.

В отдельных категориях, особенно кустовых и пионовидных роз, ее присутствие может быть заметно выше. Отмечу, что импорт из других стран не идет через Армению, поэтому, если ограничения сохранятся, рынок сможет заместить эти объемы за счет поставок из Эквадора, Колумбии, Кении и, конечно, российских тепличных хозяйств.

Для флористического бизнеса это не станет критическим ударом, а скорее поводом для перестройки закупок. Возможны точечные перебои по отдельным сортам и умеренное повышение цены в тех категориях, где армянская продукция была особенно востребована. Для конечного покупателя эффект будет ограниченным. Базовый ассортимент цветов сохранится, но по некоторым позициям может временно измениться доступность или цена».

Примерно 10% тюльпанов в России также поставляются из Армении, говорит гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Впрочем, по ее словам, на рынке это не сильно скажется, так как сезон уже завершился:

«Тюльпаны тоже поставляют из Армении, но здесь нужно отметить, что это сезонный цветок для России.

Поэтому вне периода — с февраля до марта — тюльпан к нам фактически не импортируется или ввозится в очень маленьких объемах. Тогда как розы в основном идут круглогодично, а гвоздики большей частью — в апреле — начале мая. Потом импорт снижается.

Вряд ли ситуация критично скажется на потребителе, спровоцировав рост цен и дефицит предложений. Развиваются активные отношения в сегменте свежих цветов с Китаем и Казахстаном. Думаю, мы переживем этот запрет достаточно просто. Вот для Армении это будет серьезным испытанием».

В 2023 году вступил в силу запрет на поставки цветов из Нидерландов. Тогда продукцию признали зараженной насекомыми-вредителями. Примерно через месяц ограничения сняли. По сравнению с тем кризисом ограничения импорта из Армении выглядят не столь критичными, считает владелица группы компаний «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева:

«Когда запрещали ввоз именно голландского ассортимента, объемы были совершенно другие по масштабу. Поэтому здесь просто будут неприятности у тех, кто привык к этому ассортименту — как к виду, к форме, к ценовой категории. Ну и, скорее всего, конечно, пострадают поставщики, которые сами лично везут товар.

Но в принципе у крупных поставщиков ассортимент Армении представлен очень мало.

Ввозом армянской продукции были известны рынок "Рижский" и другие подобные компании.Тем, кто уже загрузил фуры цветами из Армении, придется принять, что товар пойдет на списание. Мы это все уже проходили с другими санкциями».

Россия ввела запрет на поставки цветов на фоне обострения отношений с Арменией. Так, накануне в МИД заявили о развернутой Ереваном антироссийской кампании. Также в министерстве удивились, что армянские власти не отреагировали на заявления Владимира Зеленского в начале мая. Выступая на саммите Европейского политического сообщества, украинский президент выступил с критикой и угрозами в адрес Москвы.

21 мая, за пару часов до объявления о запрете на поставки цветов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу сказал, что власти Армении намеренно отдаляются от России. По его словам, Ереван законодательно закрепил курс на вступление в Евросоюз.

Никита Путятин