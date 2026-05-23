Армянский коньяк не прошел тест на дружбу

Овощи, фрукты, цветы, алкоголь и минеральная вода — власти расширяют ограничения на ввоз продукции из Армении. Роспотребнадзор запретил оборот всех партий минеральной и негазированной воды «Джермук». Также ведомство приостановило продажи вина и коньяка трех армянских компаний: «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом "Шахназарян"».

21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из республики: у поставщиков из Армении нашли более 100 нарушений. Меры не снимут, пока инспекция не завершит проверку. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, проблемы возникают также с овощами и фруктами. Ограничение экспорта товаров может быть новым инструментом давления со стороны Москвы, считает гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков:

«Каждый раз, когда возникают какие-то геополитические трения с руководством той или иной страны, выясняется, что цветы, яблоки, картошка "особенно опасны для населения России".

Безусловно, это наносит сильный экономический урон партнерам, так как зависимость рынка от поставок велика. В то же время репутация России как надежного партнера становится хуже и хуже. Товарооборот между РФ и Арменией достиг пика в 2024 году, а после усложнения взаимоотношений между руководством двух стран уже в 2025-м мы наблюдали существенное снижение товарооборота — примерно на 30-35%. Сейчас падение идет где-то на 17% относительно прошлогодних показателей.

Традиционные группы товаров, которые уходят в Армению из России, — это в первую очередь энергоресурсы: газ, нефтепродукты, топливо, а также продукты питания, которые не производятся в Армении. Из России также идут в большом объеме металлы, оборудование, химия — все это в меньшем объеме, но тоже частично поступает в Армению. Из республики ввозятся прежде всего продукты питания и алкогольные напитки, в меньшей степени — оборудование и материалы. Чаще всего поставки связаны с реэкспортом в Россию и обходом санкций».

Запреты на поставки появились на фоне обострения отношений с Арменией. В начале мая на саммит в Ереван прибыл президент Украины Владимир Зеленский и выступил с критикой в адрес Москвы. Российский МИД посчитал приглашение украинского лидера неприемлемым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал политику армянского премьера по отношению к России «недружественной». Он заявил, что Никол Пашинян взял курс на сближение с Евросоюзом, сохраняя при этом связи с ЕАЭС.

1 апреля Владимир Путин отмечал, что Армения не сможет одновременно состоять в обоих таможенных союзах. Руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин рассказал, какие еще могут быть рычаги давления у Москвы:

«Ограничения, которые сейчас вводятся, — это лишь самое первое и, наверное, заметное звено.

К классическому нетарифному барьеру в любой момент могут добавиться усиленные таможенные досмотры, ужесточение лабораторного контроля, задержка грузов на границе без формального запрета ввоза. Далее пойдут, возможно, непубличные сигналы розничным сетям переориентировать закупки. Возможны и затруднения с финансовыми транзакциями. При необходимости рычаги давления можно расширить и на трудовую миграцию, учитывая, сколько граждан Армении работают и находятся в России.

Объем поставок из Армении в сезон действительно весьма чувствителен для российского рынка. Например, в сегменте косточковых культур, томатов, винограда, зелени Армения закрывает внушительную долю импорта. В пиковые месяцы речь может идти о 20–30% по отдельным позициям. Их потеря неизбежно спровоцирует локальный дефицит и скачок цен, особенно в условиях, когда быстро заменить товар альтернативными маршрутами будет достаточно сложно».

Как заявил вице-премьер Алексей Оверчук, Армения должна определиться с выбором в пользу Евразийского экономического союза или Евросоюза. Если Ереван примет решение войти в ЕС, какие-то преференции будут потеряны, отметил чиновник. Например, возникнут таможенные пошлины, а также изменятся цены на газ. В рамках ЕАЭС между Россией и Арменией установлена свободная торговая зона. Как работает подобное экономическое давление, пояснил советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков:

«Ни один орган, ни одна организация не могут просто взять и что-то запретить. Правила свободной торговли этого не предусматривают. Любую меру, ограничивающую торговлю, можно представить как защищающую интересы страны-импортера и направленную на обеспечение жизни и здоровья потребителей. Есть правила, есть договор о Евразийском союзе, есть сотни соглашений, которые регламентируют этот процесс. Вы можете применять разные меры и запрещать торговлю в определенных случаях, но для этого должны быть выполнены соответствующие критерии. Ограничения коснутся торговли товарами, которые нужно быстро съесть: они же не вечно хранятся, а неделю-три».

Никол Пашинян назвал ограничения на экспорт товаров «рабочей ситуацией» и заявил, что Армения «не будет спорить или враждовать с Москвой, впрочем, как и выступать ее союзником в вопросе Украины».

Анжела Гаплевская