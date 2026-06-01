Вице-мэр Уфы Агарагим Кагиргаджиев ушел в оставку

Заместитель главы администрации Уфы по предпринимательству и инвестициям Агарагим Кагиргаджиев, назначенный на эту должность в июне 2023 года, ушел в отставку. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил источник в городской администрации.

Заместитель главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев (в центре)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Заместитель главы администрации Уфы Агарагим Кагиргаджиев (в центре)

Сам господин Кагиргаджиев сбросил звонок корреспондента «Ъ-Уфа».

Агарагим Кагиргаджиев родился в Махачкале в 1971 году. В 1993 году окончил философский факультет. В 2005 — 2008 годах работал руководителем коммерческих организаций в Дагестане. С октября 2018 года был первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана, а затем возглавил министерство. В 2022 году был назначен начальником контрольного управления администрации Уфы.

На прошлой неделе из уфимской мэрии ушел другой заместитель главы — Рустам Хазиев, который курировал молодежную политику, гражданское общество и кадровую политику мэрии.

