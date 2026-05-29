Замглавы администрации Уфы уволился по собственному желанию

Заместитель главы администрации Уфы Рустам Хазиев уволился по собственному желанию.

Информацию «Ъ-Уфа» подтвердили в пресс-службе мэрии. Первыми об отставке сообщили «Пруфы».

Господин Хазиев в конце 2023 года стал управляющим делами администрации, а в середине октября прошлого года стал заместителем Ратмира Мавлиева: на этом посту он курировал молодежную политику, гражданское общество и кадровую политику мэрии.

29 мая был его последний рабочий день в должности.

Идэль Гумеров