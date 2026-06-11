Имущество по делу «Русагро» на 550 млрд руб. изъяли в доход государства

Суд обратил имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей в доход государства, сообщила пресс-служба МВД России. По словам источников ТАСС, речь идет о фигурантах по делу «Русагро». Об этом же пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров ООО «Группа компаний "Русагро"» Вадим Мошкович (второй слева) и бывший генеральный директор группы Максим Басов (справа) во время заседания суда (август 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель совета директоров ООО «Группа компаний "Русагро"» Вадим Мошкович (второй слева) и бывший генеральный директор группы Максим Басов (справа) во время заседания суда (август 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд руб. был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры РФ обращено в доход государства», — рассказали в ведомстве.

Как узнал «Ъ», сегодня Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу основателя «Русагро» Вадима Мошковича, экс-гендиректора компании Максима Басова, а также бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Им вменяют хищение акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 50 млрд руб., легализацию части похищенного на сумму более 28 млрд руб. и преднамеренное банкротство, а господину Мошковичу дополнительно — дачу взятки чиновнику охотничьим карабином.

Подробности — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».