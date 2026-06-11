Европа претендует на место за столом переговоров по Украине, по сути, в составе единой делегации Запада и Украины против России. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте дипведомства.

«Две недели назад, 28 мая этого года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила следующее: “Европа никогда не будет нейтральным посредником между Россией и Украиной, потому что мы на стороне Украины и защищаем наши собственные интересы безопасности”»,— напомнила госпожа Захарова.

Дипломат отметила, что европейцы проводят курс, направленный на то, чтобы не допустить «создания условий для переговоров о действительно всеобъемлющем, справедливом и прочном мире». По ее словам, ЕС лишь делает вид, что призывает к миру, а на самом деле занимается милитаризацией Украины и Европы.

Мария Захарова добавила, что руководители Великобритании, Франции и ФРГ в своем заявлении по урегулированию на Украине выдвигают неприемлемые для России условия. «Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022–2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу" Зеленского. О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали, так как были изначально нацелены не на мир, а на войну»,— указала дипломат.

Ранее сегодня сообщалось, что в МИД России прибыли послы Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьер, Найджел Кейси и Александер Ламбсдорф, для встречи с замминистра иностранных дел Михаилом Галузиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что послы сами запросили встречу. Он заверил, что «их позицию по украинскому урегулированию выслушают». После ее завершения французский посол господин де Ривьер назвал прошедшую встречу хорошей и пообещал опубликовать заявление позже.

В Евросоюзе начали обсуждать возможных претендентов на роль переговорщика с Россией по урегулированию на Украине еще в мае — после того, как США заявили о приостановке своих посреднических усилий. Среди кандидатов, в частности, рассматривались бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Герхард Шредер. Последнего российский президент Владимир Путин называл самым подходящим для участия в потенциальных переговорах. Готовность к диалогу с Россией выражал также президент Финляндии Александр Стубб, но потом отказался от намерения. На этой неделе в Кремле заявили, что страны ЕС пока не готовы стать посредниками на подобных встречах из-за выраженной поддержки Украины и выдвижения неприемлемых для РФ условий.