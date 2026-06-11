Призовой фонд Wimbledon увеличился на 20%

Общий призовой фонд Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема — составит рекордные £64,2 млн. По сравнению с прошлым годом, размер выплат увеличился на 20%.

Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат £3,6 млн. Финалистам будет выплачено £1,8 млн (прирост на 18%).

«Мы проводим устойчивую программу, которая позволяет не только увеличивать призовые, но и инвестировать в инфраструктуру, а также поддерживать британский и международный теннис»,— отметила Джебора Джеванс, председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, на травяных кортах которого проходят матчи Wimbledon.

Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. В прошлом году победителями Wimbledon стали полька Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас, который не примет участия в грядущем состязании из-за травмы запястья.

В мае группа из 20 теннисистов (в том числе лидеры мужского и женского рейтинга — итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко) подписали письмо, в котором выразили недовольство размером призовых на Roland Garros — второго в сезоне турнира Большого шлема. По мнению игроков, они должны получать не менее 22% от доходов, генерируемых мейджорами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игроки просят иной доли».

Таисия Орлова