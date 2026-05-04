Игроки просят иной доли

Группа из двух десятков топовых теннисистов 3 мая распространила совместное заявление, в котором подвергла критике организаторов второго в сезоне турнира Большого шлема — Roland Garros. Причина недовольства — недостаточное, по мнению теннисистов, повышение призовых. Призовой фонд турнира этого года был увеличен на 9,5% и составит €61,7 млн. Однако доходы от проведения чемпионата превысят €400 млн. Игроки хотели бы получать не менее 22% от доходов, генерируемых турнирами Большого шлема. В случае с парижским чемпионатом речь могла бы идти примерно о €88 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Два десятка сильнейших теннисистов мира, среди которых первые два номера рейтинга ATP Янник Синнер и Карлос Алькарас, рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема Новак Джокович, лидер рейтинга WTA Арина Соболенко, выступили с совместным заявлением, в котором выразили недовольство действиями организаторов Roland Garros (второй в сезоне турнир Большого шлема стартует 24 мая).

Спортсмены возмущаются, несмотря на то что устроители чемпионата повысили призовой фонд на 9,5%. В этом году он составит €61,7 млн.

Победителям в одиночных разрядах причитается по €2,8 млн. Прибавка вроде бы вполне солидная, хотя и не такая внушительная, как, например, на прошлогоднем US Open (20%). Но, по подсчетам теннисистов, устроители чемпионата не проявили щедрость, а, напротив, фактически сэкономили на фонде оплаты труда. В качестве примера приводятся цифры за прошлый год. Тогда доход от проведения Roland Garros составил €395 млн, на 14% больше, чем в 2024 году. При этом призовой фонд вырос всего на 5,4%. В итоге доля игроков составила 14,3%.

В этом году ожидается, что доходы Roland Garros заметно превысят €400 млн. «Таким образом, доля спортсменов, скорее всего, будет ниже 15%, много меньше 22%, которые игроки запросили от турниров Большого шлема и которые уже получают на турнирах ATP и WTA»,— говорится в заявлении. В нем также отмечается, что «турниры Большого шлема по-прежнему не проявляют гибкости в отношениях с теми, кто является центральной фигурой тенниса».

Кампанию, нацеленную на повышение призовых на турнирах Большого шлема, учреждение взносов на пособия игрокам, их медицинское обслуживание, а также на предоставление им права голоса в решении важных вопросов, топовые теннисисты начали еще в прошлом году. Последнее их выступление с коллективным обращением по этому поводу состоялось в феврале этого года.

Эффективной кампанию пока назвать нельзя. Доля игроков от доходов турниров Большого шлема по-прежнему колеблется в диапазоне от 13% до 16%.

Впрочем, как полагает известный теннисный эксперт, член комитета Международного теннисного зала славы Алексей Селиваненко, перспективы у недовольных теннисистов все же есть. «Оценить шансы на успех авторов этого письма трудно, поскольку президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон — фигура непредсказуемая,— заявил господин Селиваненко “Ъ”.— Он может как категорически отказать, так и пойти навстречу. Однако очевидно, что рано или поздно организаторам всех четырех турниров Большого шлема придется найти формулу зависимости размера призовых от своих доходов, которая бы устраивала спортсменов. Ведь Ассоциация теннисистов-профессионалов уже разработала подобный механизм».

Александр Петров, Евгений Федяков