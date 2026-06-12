Не выходят из комнаты

В социальных VR-играх нет цели. Увлеченные ими проводят в виртуальной реальности сотни и тысячи часов с собеседниками или друзьями. Причина — охота за впечатлениями, которые бы они никогда не пережили в реальной жизни. Многих эта среда поглощает с головой, и они отдают большие деньги за то, чтобы виртуальный мир ощущался хоть немного реальнее. Как и почему люди отказываются от материальной действительности в пользу цифровой — в материале “Ъ”.

Текст: Александр Рыльский

«Лучший день рождения»

Свое 25-летие Арина отметила со своими новыми друзьями. Она умылась, спустилась в ближайший магазин за алкоголем, со звенящим пакетом поспешила вернуться домой. На компьютере запустила игру VRChat и натянула на голову шлем виртуальной реальности.

Так она оказалась на игровом сервере, пейзаж которого напоминает двор в обычном спальном районе в России. Грязноватые серые хрущевки возвышаются над спортивной площадкой. По углам кучкуются забавные цветные персонажи — герои видеоигр, мультфильмов и других творений массовой культуры. Это аватары. Ими всеми управляют живые люди. Их персонажи жестикулируют, открывают рот в такт речи. Собравшиеся обсуждают разные глупости, травят байки, смеются, выясняют отношения друг с другом.

Дверь в один из подъездов открыта — можно зайти внутрь и на лестничной площадке полюбоваться надписями, выведенными маркером на зеленых стенах. Два пролета вверх — и утыкаешься в распахнутую двушку с коврами поверх обоев. Там на диване сидит парочка — два антропоморфных зверя. Они обнимаются, а их пасти, прижатые друг к другу, изображают что-то похожее на поцелуй.

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За окном открывается вид на цветущую сакуру, которая растет у спортивной площадки. Так выглядит популярная карта, на которой каждый день проводят время десятки людей. Здесь Арина отмечала юбилей в кругу своих новых знакомых. Девушку чествовали всем сервером. Кто-то на радостях и сам побежал за алкоголем и выпивал вместе с именинницей.

— Это был лучший день рождения за последние несколько лет. Если не за всю жизнь. Не припомню, чтобы я еще когда-нибудь столько смеялась, как в тот день. А мог бы быть очередной унылый день в компании себя любимой,— говорит собеседница.

Арина сама вызвалась провести для меня экскурсию по этому миру.

Я зашел в игру без специальной гарнитуры и посмотрел на виртуальную реальность через плоский экран монитора, хотя девушка, как и другие игроки, пыталась убедить, что без шлема ощущения совсем не те.

Арина начала играть в VRChat полтора месяца назад и потратила на нее уже 190 часов. Это около 30 часов в неделю. Для нее виртуальная вселенная превратилась в важную часть жизни. Для игры она купила более мощный компьютер, который стоил больше 100 тыс. руб., шлем обошелся в 45 тыс. Еще 10 тыс. она потратила на трекеры для тела, которые позволяют отслеживать движения рук и ног.

С этим набором ее аватар выглядит как живой — умеет махать конечностями, повторяя движения, которые она совершает в жизни. Персонаж садится, ложится, касается других игроков. Но это почти что начальный уровень погружения в игру, рассказывает Арина.

Есть трекеры, которые передают мимику,— с ними можно корчить рожицы, которые будут видны другим игрокам. Существуют костюмы с вибромоторами: когда до человека дотрагиваются в виртуальном мире, это отзывается легкой вибрацией его оборудования. Стоимость брендовых гаджетов в сумме может быть больше 100 тыс. руб., но часто люди ограничиваются дешевыми вариантами из Китая либо вовсе довольствуются минимальными наборами для погружения в VR — среди игроков, с которыми мне довелось поговорить, таких большинство.

Иногда дело доходит до того, что человек начинает ощущать виртуальные прикосновения без всякой гарнитуры, и это довольно распространенное явление, о котором рассказывают многие. Арина признается, что со временем тоже начала их испытывать.

— Спустя три недели игры я почувствовала странные ощущения в руке, когда трепала хвост очередного игрока. Это очень трудно описать. Представьте какую-нибудь легкую и сухую жидкость, которая при погружении в нее руки покалывает, будто конечность затекла. Или очень плотный газ... Ощущение куда интереснее, чем обычные касания, хоть и слабее в разы,— говорит Арина.

Еще один игрок — в VR-реальности очередной антропоморфный зверь, который удобно лежит там на проезжей части на той же карте с хрущевками,— сообщил о схожих чувствах. Он рассказал, что ощущает чужие прикосновения как щекотку и покалывание в груди.

— Это зависит от самого касания,— говорит молодой человек.— То есть это происходит, когда я сфокусирован на человеке или на каком-то событии. Или эмоционально я отдаюсь (происходящему в игре.— “Ъ”). Если там просто меня толкнет плечом чужой аватар, а я в этот момент разговариваю с кем-то, я не обращу на это внимания.

Собеседник считает это не психическим отклонением, а естественной способностью мозга «дорисовывать» ощущения. Он привел в пример известный эксперимент с резиновой рукой, когда испытуемые начинают думать, что искусственная конечность — часть их собственного тела. Арина тоже считает это явление нормой. Она признается, что хочет развить эту «способность». Для большего погружения.

Людей, пытающихся полностью погрузиться в процесс, не останавливает риск и физически травмировать себя ради игры. В интернете есть инструкции по созданию своей собственной гарнитуры — один из таких самодельных аппаратов позволяет отслеживать движения глаз. Аппарат передает направление взгляда персонажа с помощью инфракрасных лампочек, и на этом его функции заканчиваются. Разработчики руководства на своем сайте предупреждают, что неверное следование указаниям может привести к необратимым травмам. Несмотря на это, по словам разработчиков, сообщество энтузиастов насчитывает тысячи человек. Обсуждения таких трекеров встречаются на англоязычных форумах. Сама Арина изучала инструкции, но в итоге решила не рисковать здоровьем.

Многие в погоне за тем, чтобы максимально вжиться в роль своего виртуального персонажа, создают собственные аватары

И для этого изучают специальные приложения для трехмерной графики. Арина на моделирование своего персонажа уже потратила больше восьми суток, но все еще не доделала его — хочет довести трехмерную модель до совершенства. Ее аватар выглядит как прямоходящая акула. «Ничего особенного для VR»,— говорит она.

— Сложно отказаться от права выглядеть так, как тебе хочется,— продолжает она.— Реальный мир несправедлив. Кому-то повезет родиться красивой, а я шарахаюсь от зеркал. Здесь же я могу надеть на себя любимый аватар и часами перед зеркалом любоваться собой, словно пытаюсь там найти свою душу.

— Тебе для этого нужна виртуальная реальность?

— Да, там у меня есть то, чего нет в реальном мире: друзья, необычные пространства, глупые и смешные случаи. И, может, прозвучит пафосно, но еще и гармония с собой и своим телом.