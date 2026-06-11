Мосбиржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций «Самолета»

Московская биржа (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций Группы компаний (ГК) «Самолет» серии 002P-05. Они включены в третий уровень ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила ГК на сайте раскрытия информации.

«Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): биржевые облигации погашаются в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций»,— следует из сообщения. Выпуск получил регистрационный номер 4B02-05-16493-A-002P. Номинал облигаций — 1 тыс. руб.

Всего в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций «Самолета» на 99,3 млрд руб., а также выпуск классических бондов на 1,5 млрд руб. В мае Мосбиржа фиксировала техдефолт компании по трем выпускам облигаций («Самолет 01», «СамолетP20» и «СамолетP19»). Девелопер объяснил задержку выплат техническим сбоем.

«Самолет» — один из лидеров по объему жилого строительства в России. Среди основных акционеров девелопера указаны наследники Михаила Кенина и Павел Голубков.

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