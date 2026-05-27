Не сразу все построилось

Спад загруженности строительных компаний, наблюдавшийся в начале 2026 года, сменился ростом. В апреле 2026 года обеспеченность контрактами выросла на 4%, а объем заказов — на 9,5%. Индустрия показывает первые признаки восстановления после прошлогоднего падения, а спрос разгоняет активизация госпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В апреле 2026 года обеспеченность строительных компаний заказами выросла на 4% год к году, до 2,5 месяца, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Объем заключенных контрактов в отрасли также вырос на 9,5%, до 1,24 трлн руб. Положительная динамика наблюдается после снижения: еще в январе обеспеченность стройподрядами была минимальной с начала 2025 года (см. “Ъ” от 12 февраля).

Ключевой фактор роста — эффект низкой базы: начало 2025 года было провальным из-за жесткой денежно-кредитной политики, а в начале 2026 года уже произошло смягчение — заемные деньги стали чуть доступнее, говорит директор практики сопровождения строительства Neo Станислав Мурзов. Вклад вносит адаптация экономики к работе в условиях высокой ключевой ставки ЦБ, а также завершение перенесенных с прошлых лет проектов, соглашается старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова.

Например, в Москве в текущем году доля торговых центров, срок ввода которых был перенесен на этот год, составила 96%, подсчитали в IBC Real Estate. Для сравнения: в 2025 году этот показатель был равен 54%. В офисном сегменте также активно завершаются проекты прошлых лет. По итогам января—марта 2026 года объем ввода офисов в Москве увеличился в 25 раз год к году, до 110 тыс. кв. м, согласно Nikoliers. Застройщики жилья также увеличили активность. По данным аналитического центра «Дом.РФ», в январе—апреле 2026 года застройщики в России вывели на рынок 13,9 млн кв. м новых проектов жилья, что на 18% больше год к году.

Основным драйвером роста в индустрии сейчас остается государственное и инфраструктурное строительство, говорит директор по аналитике «Инго банка» Василий Кутьин. Более устойчиво чувствуют себя сегменты, связанные с промышленной инфраструктурой, модернизацией ЖКХ и объектами социальной сферы, уточняет он. Например, согласно Росстату, в первом квартале 2026 года объем ввода распределительных газопроводов вырос на 65% год к году, до 4 тыс. км, канализаций — на 23,5%, до 73,5 км, образовательных организаций высшего образования — в 2,9 раза, до 7,8 тыс. кв. м. Строительство на бюджетные средства обычно стабильнее, чем в коммерческом секторе, но финансирование может быть урезано или сдвинуто на более поздние сроки, отмечает гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. При этом, по ее словам, прирост денежных объемов заключенных контрактов на 9,5% обеспечен преимущественно инфляцией в размере около 7%. Сейчас рынок более или менее сбалансировался: работы стало меньше, но и подрядчиков тоже, добавляет операционный директор группы «Самолет» Алексей Акиндинов. Поэтому стоимость подрядных услуг сегодня находится примерно в тех пределах, которые ожидали девелоперы, отмечает он.

Однако текущая загрузка значительно ниже показателей 2021–2022 годов, когда у подрядчиков были заказы на 7,7–8,5 месяца вперед, отмечает Валерия Попова. В зоне максимального риска находятся игроки в сегменте строительства жилья, добавляет она. По данным «Дом.РФ», в апреле 2026 года продажи новостроек по всей стране сократились на 8% год к году, до 1,7 млн кв. м. На этом фоне удлиняются сроки реализации проектов строительства жилья, что негативно влияет на его объемы и ввод, подтверждает Александра Галактионова.

В 2026 году загрузка строительных компаний может продолжить расти, но рост, скорее всего, будет неровным, ожидает руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов. За дальнейшее восстановление говорят инфраструктурные программы, необходимость достраивать уже начатые объекты, постепенное снижение ключевой ставки и сохранение спроса в отдельных сегментах жилья, поясняет он. В то же время осторожность в коммерческом сегменте сохранится, прогнозирует Станислав Мурзов.

Дарья Андрианова