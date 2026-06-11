Пашинян допустил лишение проживающих за рубежом армян избирательного права

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о возможности запретить гражданам, которые не проживают в стране на постоянной основе, голосовать на выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство,— заявил армянский премьер.— Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование» (цитата по ТАСС).

С февраля 2026 года Антикоррупционный комитет Армении возбудил 115 уголовных дел о коррупционных преступлениях, связанных с выборами. 77 из них касаются блока «Сильная Армения». В конце мая комитет возбудил дело о принуждении голосовать за «Сильную Армению». По версии следствия, ведущие в России бизнес лица «использовали материальную зависимость некоторых граждан, выехавших на заработки за рубеж», и «организовали их переправку в Армению» для голосования за блок.

Незадолго до выборов 7 июня Минобороны Армении сообщило, что некоторым мужчинам, которые приехали в республику для голосования, но не живут в стране, вручают повестки для участия в 25-дневных военных сборах.

О выборах в Армении читайте в материале «Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах».