В Армении с февраля возбудили 115 связанных с выборами уголовных дел

Антикоррупционный комитет Армении с 7 февраля 2026 года возбудил 115 уголовных дел о коррупционных преступлениях, связанных с выборами. 77 из них касаются блока «Сильная Армения». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется в публикации, 25 дел возбудили против представителей партии «Процветающая Армения», и еще 13 — касаются блока «Армения». Всего фигурантами стали 242 человека. Среди них 52 нарушителя арестованы, 48 — помещены под домашний арест. К 20 обвиняемым применен административный надзор, и еще 19 — разыскиваются.

«Антикоррупционный комитет продолжит последовательную борьбу с преступлениями коррупционного характера на выборах и будет строго контролировать возможные правонарушения в постизбирательный период», — отметили в ведомстве.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,3%, блок «Армения» — 9,9%. «Процветающая Армения» получила 3,996% голосов и не смогла пройти в парламент. Сегодня прокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Об итогах выборов в Армении — в материале «Ничья Армения».