В Армении заявили об отсутствии уведомлений от России о росте цен на газ

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Ереван не получал уведомлений о пересмотре цен, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян.

«Какого-либо нового развития по вопросу поставок и цен на газ нет. Мы интенсивно и очень хорошо работаем с нашими коллегами из "Газпрома". Изменений нет. Газ получаем по действующему графику и ценам»,— отметил господин Худатян во время общения с журналистами.

По словам министра, тариф на получаемый из России газ закреплен в соглашении, которое действует до конца 2026 — начала 2027 года. На вопрос журналистов, может ли Россия повысить цену на газ для Армении, Давид Худатян ответил, что это возможно, но официальных данных об этом пока нет.

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское посольство официально передало Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева. Из содержания письма следует, что Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Арменией в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в Евросоюз. МИД Армении подтвердил получение письма и пообещал реакцию властей после его изучения.

Давид Худатян говорил, что Ереван поддерживает связь с коллегами из Москвы по этой теме. 30 мая он подтвердил, что Армения получила письмо российской стороны. При этом господин Худатян отметил, что «содержание письма не совсем такое, как представляется в прессе».