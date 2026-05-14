Яна Лантратова вступила в права

Депутаты Госдумы 14 мая утвердили Яну Лантратову в должности уполномоченного по правам человека в РФ. Несмотря на наличие еще двух альтернативных кандидатов, все вопросы были адресованы только выдвиженцу «Справедливой России». На посту омбудсмена госпожа Лантратова пообещала уделять особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, а также всячески укреплять институт региональных уполномоченных.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова (справа) готова не только продолжить дело Татьяны Москальковой, но и привнести в него что-то свое

Перед началом обсуждения кандидатов в омбудсмены спикер Думы Вячеслав Володин поблагодарил присутствовавшую на заседании Татьяну Москалькову, которая занимала этот пост с 2016 года. Он подчеркнул, что в своей работе госпожа Москалькова «ушла от политизации» и «постаралась сделать все, чтобы во главе повестки встал человек и его проблемы».

На должность уполномоченного по правам человека (УПЧ) депутаты предложили трех претендентов. Безусловным фаворитом считалась председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, выдвинутая «Справедливой Россией» (СР) и поддержанная «Единой Россией» (ЕР). Ее конкурентами стали Артем Прокофьев (КПРФ) и Иван Сухарев (ЛДПР). Все кандидаты выступили с самопрезентациями.

«В каком-то смысле вся моя предшествующая жизнь была подготовкой к этому ответственному направлению»,— не без пафоса сообщила Яна Лантратова, пояснив, что с 15 лет занималась вопросами, связанными с защитой прав человека.

Приоритетом в работе омбудсмена она назвала поддержку участников СВО и членов их семей. Также «большая работа предстоит по военнопленным, защите прав наших граждан на приграничных и новых территориях». Еще одним важным направлением депутат считает развитие федеральной государственной информационной системы (ФГИС) УПЧ, к которой сейчас подключено лишь восемь регионов. Среди других задач она назвала работу с региональными омбудсменами, правовое просвещение и профилактику деструктивных явлений в среде молодежи (одна из любимых тем госпожи Лантратовой в качестве депутата и председателя комитета).

Артем Прокофьев в числе главных задач уполномоченного назвал возвращение военнопленных, а также защиту прав в трудовой и социальной сфере. Упомянул он и проблемы блокировок интернета и ограничения доступа к информации, напомнив о недавно внесенном КПРФ законопроекте о цифровых правах граждан. А Иван Сухарев отметил важность создания единой системы уполномоченных, поскольку сейчас федеральный и региональные омбудсмены «являются разными структурами без общего подчинения», зачастую с разными компетенциями, а иногда с дублирующими друг друга функциями.

Вопросы депутаты задавали только Яне Лантратовой.

Казбек Тайсаев (КПРФ) спросил ее о международных приоритетах, получив в ответ обещание усилить правозащитную дипломатию. Борис Чернышов (ЛДПР) поинтересовался планами по изменению законодательства: госпожа Лантратова заверила, что соответствующая «дорожная карта» уже сформирована в ее комитете (правовая донастройка ФГИС УПЧ, процессуальный статус региональных уполномоченных и т. п.). Олега Леонова («Новые люди») волновало укрепление сотрудничества с региональными омбудсменами и выстраивание единой системы защиты прав. Яна Лантратова пояснила, что как раз в этом вопросе и поможет ФГИС УПЧ, и пообещала заняться повышением квалификации региональных коллег. А отвечая на вопрос Евгения Ревенко (ЕР) об ускорении внедрения ФГИС УПЧ, она выразила надежду на поддержку губернаторов и региональных омбудсменов.

После этого о своих кандидатах высказались представители выдвинувших их фракций. Сергей Обухов (КПРФ) назвал КПРФ «главной правозащитной структурой страны» и сообщил, что Артем Прокофьев вошел в «зюгановскую сотню» — список «наиболее перспективных лидеров, которые способны реализовать выдвигаемую партией "Программу Победы"». Мария Харченко (ЛДПР) отметила «богатый опыт» Ивана Сухарева в области защиты прав человека. А председатель СР Сергей Миронов, поблагодарив Татьяну Москалькову (на первый омбудсменский срок ее тоже выдвигали эсеры), назвал Яну Лантратову «одним из самых активных и эффективных депутатов».

Наконец, тот же Олег Леонов, поддержав «основного» кандидата, поделился своим мнением о том, почему работа омбудсмена ограничена двумя сроками: «Для такой работы профессионализма мало, здесь на первый план выходят человеческие качества и в первую очередь повышенная эмпатия, отзывчивость, желание и готовность помогать людям. И, проявляя такие качества каждый день, человек тратит себя, оставляет по частичке души в каждом случае, которым занимается. Идет неизбежный процесс выгорания, и на такой работе это данность».

Избрание уполномоченного происходило по процедуре тайного рейтингового голосования. Яна Лантратова получила 301 голос, Артем Прокофьев — 62, Иван Сухарев — 75. После этого госпожа Лантратова принесла присягу омбудсмена, а Вячеслав Володин вручил ей и Татьяне Москальковой по букету роз.

Ксения Веретенникова