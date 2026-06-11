Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Клуни назвал Каллума Тернера идеальным кандидатом на роль Бонда

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни заявил The Hollywood Reporter, что, по его мнению, новым Джеймсом Бондом должен стать идеально подходящий на эту роль британец Каллум Тернер.

Каллум Тернер

Каллум Тернер

Фото: Chris Pizzello / AP

Каллум Тернер

Фото: Chris Pizzello / AP

В настоящее время Amazon MGM Studios проводит кастинг на главную роль для 26-го фильма франшизы. Его снимет режиссер Дени Вильнёв («Дюна»), а сценарий напишет Стивен Найт (создатель «Острых козырьков»).

По мнению господина Клуни, Каллум Тёрнер будет отличным Бондом, поскольку он «высокий, красивый, обаятельный и британец». «Я очень надеюсь, что Каллум в итоге станет следующим Бондом»,— цитирует его журнал. В 2023 году Тёрнер снимался в главной роли в спортивной исторической драме «Парни в лодке», режиссером которой был Клуни.

6 января Daily Mail со ссылкой на источники писала, что господин Тернер якобы рассказал своим друзьям, что его утвердили на роль Джеймса Бонда.

В списке других предполагаемых претендентов на роль культового шпиона назывались Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон, Джек Лоуден, Том Харди, Том Холланд и другие. В свою очередь, Идрис Эльба, которого также называли среди кандидатов, выразил мнение, что публика никогда не примет чернокожего актера в роли Бонда.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

Претенденты на роль Бонда

Предыдущая фотография
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Том Холланд

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Остин Батлер

Фото: Katie Collins / Reuters

Глен Пауэлл

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Том Харди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Каллум Тернер

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Фото: Steve Marcus / Reuters

Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лоуден

Джек Лоуден

Фото: Phil Noble / Reuters

Следующая фотография
1 / 12

Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Фото: Katie Collins / Reuters

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Фото: Steve Marcus / Reuters

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лоуден

Фото: Phil Noble / Reuters

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд