Клуни назвал Каллума Тернера идеальным кандидатом на роль Бонда
Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни заявил The Hollywood Reporter, что, по его мнению, новым Джеймсом Бондом должен стать идеально подходящий на эту роль британец Каллум Тернер.
Каллум Тернер
Фото: Chris Pizzello / AP
В настоящее время Amazon MGM Studios проводит кастинг на главную роль для 26-го фильма франшизы. Его снимет режиссер Дени Вильнёв («Дюна»), а сценарий напишет Стивен Найт (создатель «Острых козырьков»).
По мнению господина Клуни, Каллум Тёрнер будет отличным Бондом, поскольку он «высокий, красивый, обаятельный и британец». «Я очень надеюсь, что Каллум в итоге станет следующим Бондом»,— цитирует его журнал. В 2023 году Тёрнер снимался в главной роли в спортивной исторической драме «Парни в лодке», режиссером которой был Клуни.
6 января Daily Mail со ссылкой на источники писала, что господин Тернер якобы рассказал своим друзьям, что его утвердили на роль Джеймса Бонда.
В списке других предполагаемых претендентов на роль культового шпиона назывались Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон, Джек Лоуден, Том Харди, Том Холланд и другие. В свою очередь, Идрис Эльба, которого также называли среди кандидатов, выразил мнение, что публика никогда не примет чернокожего актера в роли Бонда.