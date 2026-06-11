Клуни назвал Каллума Тернера идеальным кандидатом на роль Бонда

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни заявил The Hollywood Reporter, что, по его мнению, новым Джеймсом Бондом должен стать идеально подходящий на эту роль британец Каллум Тернер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каллум Тернер

Фото: Chris Pizzello / AP Каллум Тернер

Фото: Chris Pizzello / AP

В настоящее время Amazon MGM Studios проводит кастинг на главную роль для 26-го фильма франшизы. Его снимет режиссер Дени Вильнёв («Дюна»), а сценарий напишет Стивен Найт (создатель «Острых козырьков»).

По мнению господина Клуни, Каллум Тёрнер будет отличным Бондом, поскольку он «высокий, красивый, обаятельный и британец». «Я очень надеюсь, что Каллум в итоге станет следующим Бондом»,— цитирует его журнал. В 2023 году Тёрнер снимался в главной роли в спортивной исторической драме «Парни в лодке», режиссером которой был Клуни.

6 января Daily Mail со ссылкой на источники писала, что господин Тернер якобы рассказал своим друзьям, что его утвердили на роль Джеймса Бонда.

В списке других предполагаемых претендентов на роль культового шпиона назывались Джейкоб Элорди, Харрис Дикинсон, Джек Лоуден, Том Харди, Том Холланд и другие. В свою очередь, Идрис Эльба, которого также называли среди кандидатов, выразил мнение, что публика никогда не примет чернокожего актера в роли Бонда.

Екатерина Наумова