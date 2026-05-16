Джеймсу Бонду ищут новый образ

Студия Amazon MGM начала прослушивания на роль Джеймса Бонда. Кастинг-директором, по данным издания Variety, станет Нина Голд, которая подбирала актеров для «Игры престолов», сериала «Корона», а также к некоторым эпизодам франшизы «Звездные войны».

Список претендентов на должность агента 007 довольно длинный, говорят кинокритики. Поклонники бондианы обсуждали, в частности, Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора-Джонсона. Больше всего шансов у британских актеров, но выбор может оказаться неожиданным, считает обозреватель «РГ-медиа», программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина:

«Из тех, кого называют, мне кажется, что Элорди, конечно, красивый, но он, как говорится, ни разу не Джеймс Бонд. Он не годится для этой роли по внутренней энергетике. Больше всего, говорят, шансов у Каллума Тернера. Но мне почему-то тоже кажется, что это не совсем его роль, потому что он недостаточно брутален для Бонда. Так что я больше всех болею из претендентов за Харриса Дикинсона. Кажется, что не подходит, на первый взгляд, но у него есть та самая брутальность.

Что касается Генри Кавилла, то он уже столько Суперменов переиграл, что Бонд уже будет лишним, актер станет повторять сам себя. Совсем недавно, кстати, говорили о том, что новым агентом 007 может быть Идрис Эльба. Но пока это все обсуждали, артист уже немножко вышел из возраста, когда нужно играть этого персонажа. На самом деле я не вижу ничего страшного, если Джеймсом Бондом станет афроамериканец. И, кстати говоря, я даже допускаю, что им может быть женщина. Я знаю и люблю сериал "Доктор Кто", и в одном из продолжений он стал женщиной».

В прошлом году в руководстве Amazon MGM произошли изменения. Как сообщали СМИ, глава киностудии Дженнифер Сальке лишилась должности из-за намерения превратить бондиану в коммерческую франшизу в стиле киновселенной Marvel. При этом якобы она не смотрела ни одного фильма о Джеймсе Бонде и не понимала мифологии агента 007.

В апреле этого года новая руководительница киностудии Кортни Валенти сообщила, что к вопросу создания этого фильма подходят «с большой осторожностью и глубоким уважением». Это означает, что сюрпризов в образе английского шпиона ждать не стоит, уверен кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«Мне нравится вариант, честно говоря, с Идрисом Эльбой. Но я не очень понимаю, насколько общество в мире готово к тому, что Джеймс Бонд будет не белым британцем. Агент 007 за 60 с лишним лет стал явно глобальным брендом.

Недавно Северус Снейп стал тоже человеком с темной кожей, и это вызвало гнев в рядах даже тех, кто, наверное, никогда не читал книги Джоан Роулинг. Я бы, конечно, хотел, чтобы продюсеры немножко рискнули, чтобы получился какой-то неожиданный образ. Вместе с тем кажется, что Джеймс Бонд и бондиана в целом — это такая франшиза, которая строится на классических патриархальных ценностях. Нужно быть сильным, смелым, ловким и умелым, легко покорять женщин, ездить на дорогих машинах и пить очень элитарные алкогольные напитки. Поэтому кажется, к сожалению для меня, в ближайшее время никаких глобальных перемен ждать не стоит».

Режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнёв, создатель франшизы «Дюна», фильмов «Прибытие», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049». Над сценарием работает создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. От них больше, чем от исполнителя главной роли, зависит, насколько позитивно картину воспримут зрители, заметила главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина:

«Гораздо важнее создателям самим изначально определиться: собираются ли они в этом мире, где у нас с приставкой "пост-" снимаются практически все популярные жанры, создавать все тот же классический, теперь уже в хорошем смысле олдскульный, маскулинный экшен, приключенческий триллер, в котором фантастики едва ли не больше, чем в "Звездных войнах".

Так, например, вышедший в прошлом году на экраны фильм F1 с Брэдом Питтом сборами и даже в большей степени отзывами доказал, что такое кино нужно. Аудитория, которая выросла на предыдущих Джеймсах Бондах, еще жива. Соответственно, сейчас просто нужно понимать, что, кого бы ни выбрали, мы никогда не узнаем, насколько он хороший Бонд, пока не увидим первый фильм и не поймем, в каком направлении теперь движутся создатели, какие истории они нам рассказывают. Потому что, по сути, Дэниел Крейг закрыл потребность на рефлексирующего, плачущего, но при этом все равно сильного мужчину.

Современные тенденции и зрительские симпатии меняются теперь еще быстрее. И, условно говоря, то, что снимается сейчас, может быть неактуальным даже уже через два года».

Съемки стартуют в следующем году, а мировая премьера нового эпизода бондианы запланирована на ноябрь 2028-го.

Юлия Савина