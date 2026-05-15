Amazon MGM Studios начала поиск нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда.

«Мы не планируем комментировать конкретные детали, но поделимся новостями со всеми поклонниками 007 как только наступит нужный момент»,— отметила киностудия.

После выхода предыдущего фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли — прошло пять лет. В 2022 году компания Amazon приобрела MGM Studios, в 2025 году компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. В июне 2025 года режиссером нового фильма был назначен Денни Вильнев, работавший над «Дюной». В августе 2025 года стало известно, что сценарий к фильму напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Летом 2025 года также появилась информация о том, что в числе главных кандидатов на роль агента 007 есть такие актеры, как Том Холланд, Харрис Дикинсон и Джейкоб Элорди. Осенью назывались и другие кандидаты. А в январе 2026 года британский…
Идрис Эльба

Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Том Холланд

Фото: Joel C Ryan / Invision / AP

Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Джейкоб Элорди

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Остин Батлер

Фото: Katie Collins / Reuters

Глен Пауэлл

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Том Харди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Каллум Тернер

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Фото: Steve Marcus / Reuters

Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лоуден

Джек Лоуден

Фото: Phil Noble / Reuters

