Песков призвал не строить «теорий заговора» из-за больничного Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не строить «теорий заговора» из-за больничного отпуска председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Я не думаю, что это правильный формат — обсуждать здоровье»,— сказал господин Песков на брифинге. Он передал главе ЦБ скорейшего выздоровления.

«Надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для, знаете, каких-то теорий заговора и так далее»,— добавил пресс-секретарь.

Госпожа Набиуллина должна была участвовать в двух сессиях Петербургского международного экономического форума 4 июня, но за день до выступления пропала из списка спикеров. В пресс-службе Центробанка отметили, что глава регулятора пропустила мероприятия из-за болезни.