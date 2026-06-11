Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» потушили

Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» потушен, сообщило городское управление МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м. К тушению привлекли 83 человека и 22 единицы техники, передает «Интерфакс».

Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны (1853–1856 гг.) — бою на Малаховском кургане. Здание музея спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг, над оригинальной панорамой в начале XX века работал художник-баталист Франц Рубо.

ВСУ нанесли удар беспилотником по музею в Севастополе ночью 10 июня, после чего там начался пожар. Никто не пострадал. Панорама была почти полностью утеряна, однако фрагменты оригинальной работы Франца Рубо сохранились, так как готовились к экспозиции в другом филиале. ЮНЕСКО осудило удар ВСУ.