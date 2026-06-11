ЦИК передал мандат Яны Лантратовой бывшему челябинскому вице-спикеру

Центризбирком (ЦИК) на заседании передал депутатский мандат Яны Лантратовой, которая в мае была назначена уполномоченным по правам человека, бывшему вице-спикеру законодательного собрания Челябинской области Василию Швецову («Справедливая Россия»). Его полномочия продлятся чуть больше трех месяцев, поскольку 20 сентября состоятся выборы нового созыва Госдумы.

Как напомнил член ЦИКа Николай Левичев, Яна Лантратова избиралась по списку партии и шла второй в региональной группе №24, включавшей Челябинскую область. Василий Шевцов шел третьим в той же группе, то есть очередность при передаче мандата соблюдена.

Принимая полномочия, Василий Швецов поблагодарил членов комиссии за доверие и пообещал оправдать его. В свою очередь, председатель ЦИКа Элла Памфилова пожелала ему хорошего старта уже в следующий созыв.

Анастасия Корня