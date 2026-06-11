Наблюдавшие за выборами в Армении члены ЦИК России заявили о множестве нарушений

Члены ЦИК России, наблюдавшие за парламентскими выборами в Армении, сообщили о многочисленных нарушениях. Об этом заявила председатель российского ЦИКа Элла Памфилова на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Нарушений было, давайте честно скажем, много, и такие принципиальные нарушения»,— отметила госпожа Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы комиссии, член ЦИК РФ Павел Андреев наблюдал за выборами в Армении в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. Еще один член комиссии Людмила Маркина представляла миссию СНГ. Помимо этого, работали еще 24 члена избирательных комиссий российских субъектов. Элла Памфилова заявила, что после выборов коллеги рассказали о зафиксированных нарушениях.

«Армения далеко ушла от демократических стандартов, хотя считает, что она готова в Европу. В общем, не наше дело, думаю, народ Армении сделает все полагающиеся выводы»,— резюмировала глава ЦИКа.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,3%, блок «Армения» — 9,9%. «Процветающая Армения» не попала в парламент, так как получила 3,9% голосов при необходимых 4%.

Наблюдательная миссия СНГ назвала процесс открытым и конкурентным. При этом в МИД России заявили о «попрании демократических процедур» на выборах в Армении. В российском ЦИКе утверждают, что подготовка членов избирательных комиссий была недостаточной.

Подробнее о выборах в Армении — в материале «Ъ» «Власти и оппозиция Армении разошлись в подсчетах»