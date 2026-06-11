Песков о Ближнем Востоке, выборах в Госдуму и болезни Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал новый виток эскалации между Ираном и США, заявил о стабильности российской банковской системы в условиях санкций и призвал не строить «теории заговора» из-за болезни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация между США и Ираном чревата новыми негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики.

Москва обеспокоена новым витком напряженности и призывает стороны к сдержанности и возвращению к переговорам.

О выборах в Госдуму

Как говорил Путин, проведение выборов в Госдуму важно в любом случае, несмотря на конфликт с Украиной.

Путин подпишет указ о проведении выборов в предусмотренные законом сроки.

О банковском секторе

ЦБ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе и принимает меры для поддержания его стабильности.

Ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая.

Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать высокие рейтинги надежности.

Незаконные санкции ЕС против российских банков — не новое явление, крупные банки России уже давно находятся под ограничениями.

О планах Путина

Президент сегодня проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.

12 июня Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России.

О Набиуллиной

Больничный Набиуллиной не должен быть причиной для «теорий заговора».

В Кремле желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что все будет хорошо.

Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного.

Эрдни Кагалтынов