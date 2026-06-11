Песков о Ближнем Востоке, выборах в Госдуму и болезни Набиуллиной
В Кремле призвали не строить «теорий заговора» вокруг больничного Набиуллиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал новый виток эскалации между Ираном и США, заявил о стабильности российской банковской системы в условиях санкций и призвал не строить «теории заговора» из-за болезни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об эскалации на Ближнем Востоке
- Эскалация между США и Ираном чревата новыми негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики.
- Москва обеспокоена новым витком напряженности и призывает стороны к сдержанности и возвращению к переговорам.
О выборах в Госдуму
- Как говорил Путин, проведение выборов в Госдуму важно в любом случае, несмотря на конфликт с Украиной.
- Путин подпишет указ о проведении выборов в предусмотренные законом сроки.
О банковском секторе
- ЦБ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе и принимает меры для поддержания его стабильности.
- Ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая.
- Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать высокие рейтинги надежности.
- Незаконные санкции ЕС против российских банков — не новое явление, крупные банки России уже давно находятся под ограничениями.
О планах Путина
- Президент сегодня проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
- 12 июня Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России.
О Набиуллиной
- Больничный Набиуллиной не должен быть причиной для «теорий заговора».
- В Кремле желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что все будет хорошо.
- Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного.