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Песков о Ближнем Востоке, выборах в Госдуму и болезни Набиуллиной

В Кремле призвали не строить «теорий заговора» вокруг больничного Набиуллиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал новый виток эскалации между Ираном и США, заявил о стабильности российской банковской системы в условиях санкций и призвал не строить «теории заговора» из-за болезни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об эскалации на Ближнем Востоке

  • Эскалация между США и Ираном чревата новыми негативными последствиями для ситуации в регионе и международной экономики.
  • Москва обеспокоена новым витком напряженности и призывает стороны к сдержанности и возвращению к переговорам.

О выборах в Госдуму

  • Как говорил Путин, проведение выборов в Госдуму важно в любом случае, несмотря на конфликт с Украиной.
  • Путин подпишет указ о проведении выборов в предусмотренные законом сроки.

О банковском секторе

  • ЦБ внимательно следит за ситуацией в российском банковском секторе и принимает меры для поддержания его стабильности.
  • Ситуация в российском банковском секторе абсолютно стабильная и контролируемая.
  • Санкции против российских банков не мешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать высокие рейтинги надежности.
  • Незаконные санкции ЕС против российских банков — не новое явление, крупные банки России уже давно находятся под ограничениями.

О планах Путина

  • Президент сегодня проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.
  • 12 июня Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню России.

О Набиуллиной

  • Больничный Набиуллиной не должен быть причиной для «теорий заговора».
  • В Кремле желают ей скорейшего выздоровления и надеются, что все будет хорошо.
  • Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного.

Эрдни Кагалтынов

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