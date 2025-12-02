Рубли недобрали голосов

Второй этап «рублификации» валютных субординированных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) не принес банку положительного результата — ни один выпуск из семи оставшихся не набрал необходимые 75% голосов «за». Тем не менее банк сможет в следующем году повторить попытки, так как ЦБ продлил еще на год возможность обмена валютных субордов на рублевые бумаги. Впрочем, эксперты считают, что большинству инвесторов текущие условия на финансовом рынке невыгодны для обмена из-за снижающейся ключевой ставки и сильного рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно сообщению ВТБ, повторное голосование держателей субординированных валютных облигаций по вопросу перевода их в рублевые ни по одному из семи выпусков не набрало необходимых 75% для принятия положительного решения.

Впрочем, как сообщил “Ъ” в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» первый зампред банка Дмитрий Пьянов, голосование продемонстрировало значимый рост активности держателей и их настрой на рублификацию, в том числе за счет применения электронного формата сбора голосов с помощью сервиса НРД (см. “Ъ” от 11 ноября). По пяти выпускам доля голосов, поданных за рублификацию, превысила 50%, в том числе по одному выпуску составила 72% и еще по двум — более 60%, отметил топ-менеджер. Этот результат оказался заметно выше, чем при голосовании весной этого года (см. “Ъ” от 23 июня).

Рублификация субордов важна для ВТБ, потому что раньше лимиты открытой валютной позиции распространялись только на активы и пассивы, а с этого года стали распространяться и на валютную составляющую капитала (см. “Ъ” от 14 мая). После положительного решения по одному выпуску (на €190 млн) в обращении оставались семь выпусков общим объемом около $3 млрд (в эквиваленте). Новое голосование стало возможным после того, как ЦБ продлил до конца 2025 года возможность изменить условия валютных выпусков субординированных облигаций.

Банк России принял решение продлить еще на один год, то есть до конца 2026 года, возможность предлагать предельную доходность рублевых субординированных инструментов, выпускаемых кредитными организациями взамен валютных. Таким образом, у ВТБ появляется возможность в следующем году еще раз провести голосования по тем выпускам, которые не набрали необходимые 75% голосов «за». Дмитрий Пьянов заявил, что банк продолжит «работу по формированию альтернативных механизмов рублификации валютных субордов». Причем член совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров отмечает, что законом не ограничивается число проводимых общих собраний владельцев облигаций.

Эксперты считают, что в нынешних условиях держатели субординированных облигаций ВТБ недостаточно мотивированы, чтобы менять валютные бумаги с фиксированной ставкой на рублевые флоатеры.

И одним из основных факторов, повлиявшим на решения инвесторов, мог стать валютный курс. Как указывает Илья Винокуров, «перевод в рублевый долг по текущему курсу может привести к существенным убыткам инвесторов, заходивших в эти бумаги ранее». Кроме того, по его мнению, ряд инвесторов с помощью этих облигаций занимает валютную позицию и не заинтересован в переводе их в рубли.

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, 2 декабря: «Рубль, на мой взгляд, обречен на сравнительную крепость».

«Для владельцев бумаг предлагаемая "рублификация" не выглядит интересной с учетом ожиданий по снижению ставки, а также постепенного ослабления рубля на горизонте 12 месяцев»,— говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Сергей Колбанов. Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году ключевая ставка составит 13–15%, в настоящее время она составляет 16,5%. По оценке Альфа-банка, в 2026 году средний курс доллара составит 94,3 руб./$, по оценке ВТБ — 90 руб./$ при текущем курсе ниже 78 руб./$.

Впрочем, для долгосрочных инвесторов это может быть разумным вариантом с учетом доходности и переоценки, отмечают эксперты. Как указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Денис Габдулин, «с учетом текущих значений ключевой ставки и ожиданий по ее динамике на следующий год для инвесторов будет выгодно перейти в рублевый актив с высокой доходностью», которая будет выше доходности других банковских бумаг сопоставимого рейтинга.

Максим Буйлов, Андрей Ковалев