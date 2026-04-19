За новым рублем

ВТБ (MOEX: VTBR) принял решение предложить всем держателям субординированных валютных облигаций поменять их на рублевые. Банк последовательно проводит политику рублификации своих валютных долговых бумаг, но до последнего времени процесс осложнялся особенностями налогообложения таких сделок. Изменить стратегию рублификации позволили поправки к Налоговому кодексу, принятые Думой на прошлой неделе.

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о размещении облигаций, которые планируется выпустить взамен валютных субординированных облигаций в рамках проекта рублификации. Новые субординированные облигации будут размещаться с валютным номиналом, который в определенный день после размещения будет изменен на рубли по курсу Банка России.

Когда именно будет произведена конвертация из валюты в рубли, будет определено позднее, но в банке уточнили, что ставка в рублях после конвертации будет равна той, которую банк предлагал держателям своих облигаций в рамках рублификации,— ключевая ставка ЦБ плюс 5 процентных пунктов.

Банк планирует приступить к обмену во второй половине мая, после регистрации эмиссионной документации в Банке России, в ВТБ отмечают, что обмен будет проходить исключительно добровольно.

В банке подчеркивают, что решение выпустить новые облигации с валютным номиналом и только впоследствии изменить его на рублевый призвано исключить влияние волатильности курса валют на стоимость бумаг во время сбора заявок.

«Для удобства держателей мы планируем обменять семь серий валютных облигаций на облигации трех новых выпусков по принципу совпадения номинала»,— пояснил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Такой механизм консолидации, по его словам, призван обеспечить для инвесторов максимум рыночных преимуществ, так как позволит существенно повысить ликвидность новых бумаг.

История с рублификацией восьми выпусков субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, длится уже второй год. Сама рублификация «субордов» важна для ВТБ, потому что раньше лимиты открытой валютной позиции распространялись только на активы и пассивы, а с 2025 года стали распространяться и на валютную составляющую капитала. Для того чтобы поменять валюту облигаций, по закону необходимо согласие 75% держателей облигаций каждого выпуска. Во время первого такого голосования добиться нужного процента голосов удалось только по одному выпуску на €190 млн. После этого в обращении оставалось семь выпусков общим объемом около $3 млрд (в эквиваленте). Новое голосование было проведено в конце прошлого года и стало возможным после того, как ЦБ продлил до конца 2025 года возможность изменить условия валютных выпусков субординированных облигаций. Однако ни по одному из выпусков вновь не удалось набрать необходимого количества голосов (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года).

Поменять стратегию рублификации ВТБ позволили изменения в законодательстве. В декабре прошлого года был принят закон, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель. Но оставался еще один нюанс, осложнявший такой обмен: с точки зрения Налогового кодекса это действие считалось сделкой купли-продажи, соответственно, при продаже облигаций мог возникнуть подоходный налог.

Однако на прошлой неделе были приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в случае обмена валютных облигаций на рублевые налоговая база по такой операции определяться не будет. Также при обмене инвесторы смогут сохранить права на инвестиционный налоговый вычет при долгосрочном — от трех лет — владении ценной бумагой.

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, 14 апреля: Принятие поправок к Налоговому кодексу, по нашему мнению, создает для российских инвесторов дополнительный стимул для перехода из облигаций, номинированных в валютах недружественных стран, в рублевые.

В результате банк решил не проводить новые собрания держателей валютных облигаций, а предложить каждому из них обменять бумагу на рублевую. При повторном голосовании по пяти выпускам из семи доля голосовавших за рублификацию превысила 50%, поэтому высока вероятность, что большинство облигаций будет в результате обменяно на рублевые выпуски. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров отмечает, что держатели бумаг вольны сами выбирать, что им важнее: менять валюту или оставаться в старых бумагах. «Но, вероятнее всего, ликвидность валютных бумаг значительно снизится, если не исчезнет полностью»,— считает он.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев