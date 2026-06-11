Пять человек пострадали при ударе БПЛА по «Пятерочке» в Белгородской области

Пять мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при ударе беспилотника ВСУ в поселке Разумное Белгородского округа. БПЛА ударил по магазину «Пятерочка». Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба в Белгородской области в Telegram-канале.

При ударе БПЛА девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Второй пострадавший ребенок — пятилетняя девочка. У нее диагностировали осколочное ранение бедра. Детей госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Трех женщин с осколочными ранениями разных частей тела положили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

При атаке были повреждены фасад и остекление двух коммерческих зданий, семь автомобилей и автобус. На месте работают оперативные службы. Информация о других последствиях уточняется.