Пашинян прокомментировал возможность исключения Армении из ОДКБ

Армения «примет к сведению» решение стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исключить ее из организации, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что возможность исключения Армении обсудят из-за неуплаты ею взносов в ОДКБ.

«По ОДКБ не могу комментировать. Знаю, что есть механизм исключения стран из ОДКБ... Если страны-члены решат исключить Армению, мы будем вынуждены принять это решение к сведению. Ничего другого нам не остается делать»,— прокомментировал ситуацию господин Пашинян на брифинге.

По словам господина Лаврова, Армения уже два года не платит взносы в бюджет ОДКБ. 10 июня он пообещал, что страны-участницы ОДКБ рассмотрят применение к Армении «соответствующей статьи устава организации». По уставу Армению могут лишить права голоса в ОДКБ или вовсе исключить из организации. Официально Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Никол Пашинян допускал выход из организации «в случае необходимости».